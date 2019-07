Skuteczna walka z narkotykowym procederem Data publikacji 02.07.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową kieleckiej komendy miejskiej każdego dnia prowadzą czynności zmierzające do przejęcia substancji zabronionych oraz zatrzymywania naruszających przepisy z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W czwartek z ręce policjantów z tego wydziału wpadli dwaj mężczyźni w wieku 38 i 20 lat, podejrzani o przemyt zabronionych środków do naszego kraju. Tylko od maja stróże prawa z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach przeprowadzili realizacje, w wyniku których tymczasowo aresztowanych zostało 6 osób, zabezpieczonych łącznie ponad 600 gramów narkotyków, a także zlikwidowana profesjonalna plantacja.

Kieleccy policjanci zajmujący się zwalczaniem narkotykowego procederu od jakiegoś czasu przyglądali się działalności dwóch mieszkańców gminy Chmielnik. Funkcjonariusze podejrzewali, że 38-latek i jego 20-letni znajomy mogą mieć związek z nielegalnym transportem zabronionych środków na teren naszego kraju. Potwierdzenie przypuszczeń stróżów prawa miało miejsce w ostatni czwartek. Mundurowi z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową podejrzewanych zatrzymali w centrum Kielc. W trakcie czynności okazało się, że mężczyźni mieli przy sobie około 96 gramów marihuany oraz podobną ilość haszyszu, które przywieźli do Polski z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Ponadto śledczy ustalili, że starszy z zatrzymanych związek z procederem przemytniczym miał najprawdopodobniej od czerwca 2018 roku i mógł on przywieźć do Polski w sumie ponad 5 kilogramów różnych narkotyków. 38-latek oraz jego wspólnik zostali tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

To nie jedyne sukcesy funkcjonariuszy z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową. Tylko w ciągu ostatnich niespełna 2 miesięcy dzięki skrupulatnej pracy mundurowych z tego wydziału tymczasowo aresztowanych zostało w sumie 6 osób. Podczas realizacji swoich zadań kryminalni zabezpieczyli narkotyki w postaci m.in. amfetaminy, metaamfetaminy, marihuany czy haszyszu. Łącznie mundurowi zwalczający przestępczość narkotykową przejęli ponad 640 gramów zabronionych substancji. Dzięki wytężonej pracy kieleckich policjantów w maju tego roku została także zlikwidowana profesjonalna plantacja na terenie naszego powiatu oraz przejęte 149 krzewów konopi indyjskich.

Opr. KM

Źródło: KMP w Kielcach