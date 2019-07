Policjant jadący do pracy zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 02.07.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Zdecydowana reakcja policjanta z powiatu oławskiego jadącego do pracy, a na co dzień pełniącego służbę w komisariacie w Jelczu-Laskowicach, zapobiegła tragedii z udziałem nietrzeźwego kierowcy. Funkcjonariusz zauważył jadący z naprzeciwka samochód, poruszający się zygzakiem od prawego do lewego pobocza, stwarzający zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Zatrzymał pojazd i zabrał kluczyki nietrzeźwemu kierowcy, a następnie przekazał go policjantom będącym w służbie.

Policjant Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego z komisariatu w Jelczu-Laskowicach w drodze do pracy, w miejscowości Ligota Mała, zauważył jadący z naprzeciwka samochód osobowy, którego tor jazdy wskazywał, że osoba kierująca może być nietrzeźwa lub pod wpływem innych substancji działających podobnie do alkoholu. Z uwagi na zagrożenie swoje i innych uczestników ruchu drogowego, funkcjonariusz podjął zdecydowane i szybkie działanie, dzięki któremu zapobiegł tragedii na drodze. Policjant zmusił kierowcę do zatrzymania pojazdu. Mężczyzna był faktycznie nietrzeźwy, wstępnie wskazywała na to silna woń alkoholu i jego zachowanie. Dlatego też funkcjonariusz zabrał mu kluczyki od auta uniemożliwiając dalsze jego prowadzenie. Natychmiast też powiadomił o zdarzeniu dyżurnego najbliższej jednostki Policji. Badanie przeprowadzone przez policjantów oleśnickiej komendy potwierdziło, że kierowca miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

W świetle obowiązujących przepisów za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, 5 tysięcy złotych kary oraz zakaz prowadzenia pojazdów nawet na 10 lat.

(KWP we Wrocławiu / mw)