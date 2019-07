Miał prawie 4 promile i jechał quadem Data publikacji 02.07.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Przed sądem będzie się tłumaczył 36-letni mężczyzna, który pijany poruszał się quadem. Policjantów o zdarzeniu poinformowali plażowicze, którzy widzieli jak mężczyzna pił alkohol, a potem odjechał quadem z plaży zabierając ze sobą dziecko. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów. Pierwsze badanie wskazało, że miał prawie 4 promile alkoholu w organizmie.

W miniona niedzielę (30.06.2019) w godzinach popołudniowych oficer dyżurny został poinformowany o tym, że na jednej z plaż na terenie gminy Grunwald plażowicze widzieli jak pewien mężczyzna najpierw pił alkohol, a potem wsiadł na quada, biorąc ze sobą dziecko jako pasażera i odjechał w stronę najbliższej miejscowości. Na miejsce dyżurny natychmiast skierował policjantów. Jadąc we wskazane miejsce mundurowi zauważyli czterokołowca, a na nim mężczyznę odpowiadającego opisowi ze zgłoszenia. Kierujący był sam i miał na głowie kask, ale jego sposób jazdy wskazywał, że może być on pod znacznym wpływem alkoholu. Jechał od prawej do lewej strony drogi, zwalniał i przyspieszał. Policjanci uniemożliwili mu dalszą jazdę i zatrzymali do kontroli.

W jej trakcie okazało się, że kierujący miał w tym momencie prawie 4 promile alkoholu w organizmie. Jakby tego było mało, ciążył na nim 10-letni sądowy zakaz kierowania pojazdami, a czterokołowiec, którym się poruszał, nie był dopuszczony do ruchu. Quad nie był ani zarejestrowany, ani nie miał aktualnego ubezpieczenia OC. Na szczęście tym razem w wyniku nieodpowiedzialnej jazdy mężczyzny nikomu nic się nie stało. Zatrzymany 36-latek ze swojego bezmyślnego zachowania będzie się teraz tłumaczył przed sądem.

(ak/tm)