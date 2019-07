Nowe oznakowane radiowozy na drogach województwa łódzkiego Data publikacji 02.07.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Pierwsze oznakowane bmw otrzymali policjanci z ruchu drogowego. Będą one dbać o bezpieczeństwo na ulicach Łodzi i autostradach przebiegających przez nasze województwo.

Łódzcy policjanci otrzymali pierwsze trzy oznakowane radiowozy bmw 320i. Sedany mają turbodoładowane silniki benzynowe o pojemności 2 litrów. Moc tego auta to 184 KM i 300 Nm momentu obrotowego. Pojazdy mają automatyczne skrzynie biegów. Auto rozwija prędkość maksymalną do 240 km/h, a do 100km/h rozpędza się w 7,1 sekundy. Koszt jednego pojazdu to około 135 tys. zł. Pieniądze na zakup pojazdów pochodzą ze środków unijnych.