Zatrzymano 22-latka, który ukrywał się na terenie Polski oraz poza jej granicami Data publikacji 02.07.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zatrzymali 22-latka. Mężczyzna ukrywał się przez kilka miesięcy na terenie kraju oraz Niemiec. W ręce funkcjonariuszy wpadł na terenie województwa pomorskiego. Sprawca odpowie przed sądem za odpalenie racy w kierunku innego mężczyzny oraz za udział w bójce.

Krakowscy funkcjonariusze poszukiwali 22-latka w związku ze zdarzeniem, do którego doszło 27 marca br. w krakowskiej galerii handlowej. Wówczas 22-latek przypadkowo spotkał tam swojego 19-letniego znajomego. Obaj panowie są powiązani ze środowiskiem pseudokibiców jednego z krakowskich klubów sportowych. Mężczyźni od pewnego czasu byli w konflikcie. Widok przeciwnika wzbudził u 22-latka agresję, w wyniku czego w kierunku „wroga” wystrzelił rakietnicę.

Wybuch racy spowodował przerażenie wśród klientów i pracowników sklepów. Ludzie w popłochu kładli się na posadzkę, inni pospiesznie opuszczali galerię, natomiast pracownicy punktów handlowych opuszczali w witrynach żaluzje. Na numer alarmowy dzwoniły przerażone osoby i informowały o zaistniałej sytuacji. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia.

Na miejsce niezwłocznie zostały skierowane służby ratownicze, kilkudziesięcioosobowy pluton alarmowy Policji i grupa dochodzeniowo-śledcza. Poszkodowanemu została udzielona pomoc medyczna, na szczęście doznał niegroźnych dla życia i zdrowia obrażeń.

Policjanci pracujący przy sprawie zebrali obszerny materiał dowodowy. Szybko ustalili przebieg zdarzenia oraz personalia sprawcy, który ukrywał się przed organami ścigania. Kryminalni z Wydziału d/w z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie ustalili, że 22-latek uciekł za granicę i pracował dorywczo na terenie Niemiec. Kilka dni temu jednak wrócił do Polski i przebywał na terenie województwa pomorskiego. Wczoraj, 01.07.2019 r., w godzinach porannych funkcjonariusze zatrzymali poszukiwanego, a następnie przewieźli go do Krakowa.

22-latek usłyszał zarzuty, za które grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie / bj)