Amerykańscy żołnierze odwiedzili żarskich policjantów Data publikacji 03.07.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Amerykańscy żołnierze stacjonujący w naszym regionie odwiedzili Komendę Policji w Żarach. Wojskowi z Civil Affairs Battalion to specjalna grupa wyznaczona do współpracy cywilno – wojskowej oraz współdziałania z lokalną ludnością i instytucjami. Gości przyjął szef żarskiej Policji, podinsp. Armand Pisarczyk – Łyczywek, który zapoznał ich z aspektami służby w polskiej Policji.

We wtorkowe (2 lipca) przedpołudnie żarską komendę Policji odwiedzili amerykańscy żołnierze z Civil Affairs Team CIMIC stacjonujący w Kielcach, a przebywający obecnie w Żaganiu. Gościom towarzyszyła pani Agnieszka Izdebska z Urzędu Miasta w Żarach. SFC Justin Hoffman, SGT Clayton Hildebrandt oraz SPC Bryce Buren przyjechali do Polski na dziewięć miesięcy ze stanów Iowa i Minnesota. Zwiedzili żarską jednostkę, przyglądając się pracy funkcjonariuszy na stanowisku kierowania oraz zapoznając się z wyposażeniem policyjnym. Z żołnierzami spotkał się szef żarskich policjantów podinsp. Armand Pisarczyk-Łyczywek. Wizyta przebiegła w miłej atmosferze, obie strony wymieniły spostrzeżenia i doświadczenia związane ze swoimi służbami.

Civil Affairs Team CIMIC to grupa wyznaczona do współpracy cywilno – wojskowej, do nawiązywania i utrzymywania kontaktów pomiędzy dowódcami sojuszniczymi i narodowymi, a narodowymi organami władzy (wojskowymi i cywilnymi). Celem CIMIC jest zmniejszenie negatywnego wpływu, jakie środowisko cywilne może wywierać na prowadzoną operację oraz ustanowienie i utrzymanie pełnego współdziałania sił wojskowych z lokalną ludnością i instytucjami pozamilitarnymi.

Źródło: kom. Aneta Berestecka

Komenda Powiatowa Policji w Żarach