„TRIVALENT – zapobieganie terroryzmowi poprzez narrację przeciwną radykalizacji” Data publikacji 03.07.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W dniach 26-28 czerwca 2019 r. w Rzymie odbyło się zgromadzenie generalne konsorcjum oraz kolejne warsztaty w ramach projektu „TRIVALENT – Zapobieganie terroryzmowi poprzez narrację przeciwną radykalizacji”, realizowanego w ramach programu badawczego Horyzont 2020. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele europejskich organów ścigania z Hiszpanii, Łotwy, Portugalii, Włoch i Polski, eksperci ośrodków uniwersyteckich z Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Izraela oraz specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa i technologii informacyjno-komunikacyjnych, będący partnerami w projekcie.

Spotkanie koordynowane przez lidera projektu - prof. Luigi Moccia z Università degli Studi Roma Tre rozpoczęło się podziękowaniem za dotychczasowy wkład partnerów w realizację założeń projektu oraz podsumowaniem zakończonych działań i przeglądem najważniejszych kwestii techniczno-finansowych.

Podczas dwóch dni warsztatowych uczestnicy spotkania mieli okazję przetestować i wnieść uwagi do zaprezentowanych narzędzi IT offline i online służących do identyfikacji i analizy narracji z obszaru radykalizacji. Ponadto przedstawiciele organów ścigania konsultowali zagadnienia dotyczące wykorzystania umiejętności miękkich w przeciwdziałaniu radykalizacji i ekstremizmowi we współpracy ze społeczeństwem i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.

Komendę Główną Policji reprezentowali podkom. Aleksandra Borucka – ekspert Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji KGP oraz Łukasz Niezabitowski – specjalista Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP.

Trzyletni projekt „TRIVALENT”, koncentrujący się na przeciwdziałaniu terroryzmowi poprzez wczesne wykrywanie przejawów radykalizacji, efektywną komunikację oraz współpracę organów ścigania i społeczeństwa obywatelskiego w zapewnieniu porządku publicznego, wchodzi w ostatnią fazę realizacji.

Rozumiejąc potrzebę poznania pierwotnych przyczyn zjawiska gwałtownej radykalizacji w Europie oraz opracowania i wdrożenia odpowiednich środków zaradczych zmierzających do zapobiegania radykalizacji, ekstremizmowi i terroryzmowi Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji wraz z 21 partnerami z Europy i Izraela jest zaangażowane w prace projektowe, które zakończą się w kwietniu 2020 roku.

(Biuro Prewencji KGP/ mw)