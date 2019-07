Ratunek na wodzie Data publikacji 03.07.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Na Jeziorze Przeczyckim w Siewierzu policjanci z katowickiego patrolu motorowodnego pomogli dostać się na brzeg 41-letniej kobiecie. Trudne warunki pogodowe oraz przecenienie własnych umiejętności mogło zakończyć się tragicznie.

Pełniący służbę na Jeziorze Przeczyckim policjanci z katowickiego oddziału prewencji podczas patrolu na wodzie zauważyli około 300 metrów od brzegu przewróconą do góry dnem żaglówkę. Po przypłynięciu na miejsce zdarzenia zobaczyli unoszącą się na wodzie kobietę, która trzymała się łódki. Wycieńczona i wystraszona próbowała postawić żaglówkę ale bezskutecznie. Dodatkowym utrudnieniem okazał się silny wiatr, wysokie fale, a także poluzowany miecz i ster łodzi. Policjanci podjęli akcję ratunkową wciągając na pokład kobietę. Z uwagi na to, że była osłabiona, nie była w stanie samodzielnie dopłynąć do brzegu. Wraz z postawioną żaglówką, została bezpiecznie przetransportowana na brzeg.

( KWP Katowice/ js )