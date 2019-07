Pijana na zakazie sądowym przewoziła samochodem swoje dziecko Data publikacji 03.07.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Kara pozbawienia wolności do 5 lat grozić może kobiecie, która po pijanemu kierowała samochodem mając aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Przeprowadzone badanie wykazało u niej blisko promil alkoholu w organizmie. Kobieta, prowadząc auto w takim stanie, przewoziła swoje 7-letnie dziecko.

Policjanci jeleniogórskiej drogówki pełniąc służbę na motocyklach w jednej z miejscowości gminy Jeżów Sudecki 2 lipca br. około godziny 7.40 zauważyli samochód osobowy. Policjanci postanowili zatrzymać go do kontroli drogowej, gdyż sposób jazdy kierowcy wskazywał, że mógł on znajdować się pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka.



Kierującą pojazdem okazała się 42-letnia mieszkanka powiatu jeleniogórskiego, która jechała ze swoim 7-letnim dzieckiem. W trakcie rozmowy policjanci wyczuli od niej wyraźnych zapach alkoholu. Przeprowadzone badanie wykazało, że kobieta ma blisko promil. Ponadto po sprawdzeniu okazało się, że w tym dniu obowiązywał ją jeszcze zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dodatkowo nie posiadała ubezpieczenia, a auto było niesprawne technicznie.



Teraz kobieta odpowie między innymi za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i naruszenie zakazu sądowego, za co grozić jej może kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / kp)