MIT: Najbezpieczniej jest na prostej drodze? Data publikacji 04.07.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Przykładem mitu, który funkcjonuje w społeczeństwie jest przeświadczenie, że na prostych odcinkach dróg jest najbezpieczniej. W oparciu o dane statystyczne z ubiegłorocznych wakacji obalimy ten mit już dzisiaj.

Proste odcinki drogi „prowokują” kierowców, nie zawsze zważających na ograniczenia, do zwiększania prędkości z jednoczesnym zmniejszeniem skupienia na drodze. Takie połączenie znacznie zwiększa prawdopodobieństwo powstania wypadku. Dodatkowym czynnikiem, negatywnie wpływającym na bezpieczeństwo, w szczególności na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych jest możliwość wyprzedzania innych pojazdów – uważanego powszechnie za najbardziej niebezpieczny wśród manewrów w ruchu drogowym.

Wśród wszystkich wypadków drogowych, do których doszło podczas wakacji w 2018 roku ponad 3800 miało miejsce na prostych odcinkach dróg. Biorąc pod uwagę geometrię drogi stanowi to prawie 80% wszystkich zdarzeń. To właśnie proste odcinki dróg cechuje największe prawdopodobieństwo śmierci w wyniku wypadku drogowego. W poprzednie wakacje w tym z pozoru bezpiecznym miejscu zginęło 406 osób, gdzie w wypadkach na zakrętach dróg, uważanych za bardziej niebezpieczne, śmierć poniosło 129 uczestników ruchu drogowego.

(BRD KGP)