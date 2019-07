Zamość: Uwaga na Internetowych oszustów Data publikacji 03.07.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Oszuści działający w Internecie cały czas są aktywni i poszukują nowych ofiar. Przełamują zabezpieczenia kont na portalach społecznościowych i podszywając się pod właścicieli do „znajomych z sieci” wysyłają prośby o pożyczenie pieniędzy. W sieci zdarzają się również nieuczciwi sprzedawcy, którzy po otrzymaniu pieniędzy za oferowany produkt nagle znikają, nie wywiązując się z umowy sprzedaży.

Do zamojskiej komendy zgłosiła się 27-latka informując o tym, że jej osobiste konta na portalu społecznościowym oraz poczcie e-mail zostały przełamane. Kiedy zorientowała się, że ma problemy z zalogowaniem na konto portalu próbowała zmienić do niego hasło logując się na pocztę e-mail, jednak bezskutecznie ponieważ i to konto zostało zablokowane. Kiedy zaczęła otrzymywać od znajomych wiadomości z zapytaniem co się takiego stało, że pilnie potrzebuje pieniędzy - była już pewna, że doszło do przestępstwa. Dowiedziała się również, że ktoś z jej konta na portalu społecznościowym do znajomych napisał wiadomości o treści: „jestem w potrzebie, proszę o pożyczenie 400 zł.” W wiadomości zostało również podane konto bankowe, na które należy przelewać pieniądze. Znajomych natychmiast poinformowała o dokonanym przestępstwie. Okazało się jednak, że nie zdążyła ostrzec wszystkich. Co najmniej jedna osoba zareagowała na fałszywą prośbę i na wskazane konto wpłaciła 400 zł.

Policjanci z zamojskiej komendy tylko w tym tygodniu otrzymali również zgłoszenia o oszustwach dokonanych podczas internetowych zakupów. Jeden ze zgłaszających na aukcji internetowej umieszczonej na portalu chciał kupić telefon komórkowy. Na podane w ofercie konto wpłacił wskazaną w ogłoszeniu kwotę 1200 zł., jednak nie doczekał się zakupionego towaru. Próbował skontaktować się ze sprzedawcą, jednak bezskutecznie. Kontakt ze sprzedawcą stał się niemożliwy. Podobnie jak inny zawiadamiający, który korzystając z Internetu chciał zakupić szlifierkę kątową. On również na wskazane konto sprzedawcy wpłacił kwotę 420 zł. Po dokonaniu transakcji towar nie dotarł do kupującego, a kontakt ze sprzedającym urwał się.

Policjanci z zamojskiej komendy wyjaśniają szczegóły zgłoszonych oszustw oraz prowadzą czynności ukierunkowane na ustalenie osób, które dokonały tych przestępstw.

Pamiętajmy, że łamanie zabezpieczeń, które służą nam w Internecie, np. do kont bankowych, kont e-mail czy też kont na portalach społecznościowych jest przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Podobnie jak oszustwa dokonywane podczas internetowych zakupów. W tym przypadku kodeks karny przewiduje odpowiedzialność karną nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Oto kilka podstawowych zasad, dzięki którym korzystając z portali społecznościowych i kont pocztowych zmniejszymy ryzyko przejęcia przez oszusta naszych danych dostępowych:

zawsze korzystajmy z dobrze zabezpieczonych urządzeń;

nie logujmy się do naszych profili w serwisach społecznościowych i kont poczty elektronicznej na przygodnych, ogólnie dostępnych komputerach;

wymyślając zabezpieczenie naszego konto unikajmy stosowania łatwych do przełamania haseł;

nie udostępniajmy naszych profili, kont pocztowych lub kont w serwisach aukcyjnych innym osobom;

jeśli otrzymamy informację na portalu społecznościowym od znajomego o pilnej potrzebie wykonania przelewu lub zasilenia jego konta, koniecznie zweryfikujmy prawdziwość tej informacji kontaktując się z tą osobą.

Pamiętajmy również o podstawowych zasadach bezpiecznych zachowań, w czasie robienia zakupów internetowych.

zawsze sprawdzajmy dane kontaktowe sprzedawcy i jego wiarygodność;

starajmy się korzystać z ofert umieszczonych na stronach sklepów z certyfikatem zaufania;

przed podjęciem ostatecznej decyzji o zakupie towaru poświęćmy chwilę na przeczytanie opinii dotyczących sprzedawcy;

sprawdzajmy symbolizowane kłódką bezpieczeństwo płatności;

na wypadek oszustwa - zachowajmy korespondencję ze sprzedawcą.

D.K-B.