Zanim zabrzmi szkolny dzwonek

Po dwumiesięcznej przerwie od zajęć oraz codziennych zmagań i obowiązków dzieci i młodzież rozpoczynają nowy rok szkolny. Wypoczęci, ale i często rozkojarzeni uczniowie, zapominają o zasadach bezpieczeństwa, które bezwzględnie należy przestrzegać. Jak co roku policjanci w ramach akcji „Bezpieczny droga do szkoły" przypominają więc o podstawowych regułach prawidłowego poruszania się po drogach, szczególnie w rejonach szkół i przedszkoli. Apelują też do rodziców i opiekunów, by dołożyli starań, aby ten kolejny etap w życiu młodych osób był jak najbezpieczniejszy.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo w rejonie szkół i przedszkoli, mundurowi sprawdzają oznakowanie w tym miejscu. Zwracają też szczególną uwagę na kierujących oraz pieszych, stwarzających zagrożenie w ruchu drogowym. Kontrolują transport przewożący młodzież do szkół. Prowadzą też zajęcia z najmłodszymi w placówkach oświatowych, przypominając im, jak prawidłowo poruszać się po drogach.

Zwiększając świadomość najmłodszych w zakresie bezpieczeństwa nie tylko na terenie szkoły, ale również poza nią, możemy uniknąć wielu wypadków, często tragicznych w skutkach. Zatroszczmy się więc o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w drodze do placówek oświatowych i sami dajmy dobry przykład. O czym więc warto pamiętać?

Jestem widoczny, jestem bezpieczny!

Przede wszystkim, by dziecko nosiło odblaski. Jeśli jest widoczne, jego bezpieczeństwo zdecydowanie wzrasta. Mimo, że nie ma obowiązku noszenia ich na obszarze zabudowanym, warto wyposażyć w nie dziecko. Pozwala to kierującym pojazdami jak najwcześniej je dostrzec i odpowiednio zareagować.

Odłóż smarfon

Przypominaj też dziecku, by zawsze było skoncentrowane na otoczeniu, by podczas drogi do szkoły i z powrotem nie skupiało swojej uwagi np. na korzystaniu ze smartfona czy słuchaniu muzyki. Dziś rowerzysta czy osoba poruszająca się na hulajnodze ze słuchawkami na uszach i telefonem w ręku to wcale nie tak rzadki widok. A przecież nawet chwila nieuwagi może doprowadzić do tragicznego zdarzenia.

Uwaga na pasach!

Zapoznaj dziecko z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Porozmawiaj o tym, jakie są najważniejsze znaki drogowe, kiedy może przechodzić przez ruchliwą ulicę i jak przygotować się na niebezpieczne sytuacje na drodze. Przypomnij, aby zachowało szczególną ostrożność na pasach, podczas przechodzenia przez ulicę, na przystanku autobusowym, tramwajowym, kolejowym czy w metrze.

Warto przypomnieć, że najbezpieczniej przejdzie przez jezdnię na wyznaczonym przejściu, przez tzw. pasy z sygnalizacją świetlną. Jeśli przechodzi przez jezdnię w miejscu, gdzie nie ma takiej sygnalizacji, musi upewnić się, czy przepuszczą go jadące samochody. Przed wejściem zawsze, niezależnie od tego, gdzie przechodzi, należy spojrzeć w lewo, potem w prawo i znów w lewo. Gdy nic nie jedzie – można przejść. Nie należy także wchodzić nagle na jezdnię spoza zaparkowanego pojazdu czy stojącego na przystanku autobusu.

Gdy jest chodnik i gdy go nie ma

Przypomnij najmłodszym, że idąc chodnikiem należy trzymać się z dala od krawędzi jezdni. Jeśli parkują na nim samochody, należy uważać na każdy manewr kierowcy, by nie zostać potrąconym. Nie wolno też przeskakiwać przez barierki lub łańcuch zabezpieczający. W przypadku braku chodnika należy poruszać się lewą stroną drogi i bacznie obserwować nadjeżdżające samochody, aby w razie konieczności zejść z jezdni.

Rowerem do szkoły

Jeśli dziecko dojeżdża rowerem do szkoły, warto zadbać o kask ochronny i właściwe, zgodne z przepisami wyposażenie jednośladu. Musi być on wyposażony: z przodu – w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej, z tyłu – w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej, o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec oraz dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Podwożenie autem

Gdy z kolei sam zawozisz samochodem dziecko do szkoły lub przedszkola, pamiętaj, aby miało zawsze zapięte pasy bezpieczeństwa lub siedziało w odpowiednim foteliku (jeżeli nie ukończyło jeszcze 12 lat, a jego wzrost nie przekracza 150 cm). Zatrzymuj się tylko w miejscu dozwolonym tak, aby nie ograniczyć widoczności innym kierującym i pieszym. Nigdy nie pozwalaj wysiadać dziecku z samochodu od strony jezdni.

Daj dziecku dobry przykład!

Pamiętaj, że dzieci uczą się naśladując dorosłych. Bądźmy dla nich autorytetem. Jeśli nie dajesz dobrego przykładu, łamiąc przepisy drogowe, w przyszłości dziecko będzie zachowywać się podobnie, a złe nawyki mogą skończyć się tragicznie. Sam więc przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i przepisów ruchu drogowego. Świeć przykładem! W ten sposób prawidłowo przygotujesz dziecko do samodzielnego i bezpiecznego korzystania z drogi.

tekst: podinsp. Anna Kędzierzawska

foto: archiwum KSP

artykuł opublikowany we wrześniowym numerze Stołecznego Magazynu Policyjnego