Niezadowolony klient wywołał alarm bombowy Data publikacji 30.08.2019 Policjanci z wydziału kryminalnego zduńskowolskiej komendy zatrzymali 50-letniego mężczyznę podejrzewanego o wywołanie fałszywego alarmu bombowego. Za to przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Okazało się, że mężczyzna był niezadowolony z usług banku i postanowił się zemścić.

Na infolinię jednego z banków, 28 sierpnia br. po godzinie 21:00, zadzwonił mężczyzna i poinformował konsultanta, że w zduńskowolskiej placówce tego banku następnego dnia „coś wybuchnie". Na miejsce natychmiast skierowano patrole policyjne, aby zdiagnozować zagrożenie. Równolegle podjęto czynności w kierunku ustalenia tożsamości dzwoniącego. Mundurowi ustalili, że związek z tym zdarzeniem może mieć 50-letni mieszkaniec Widawy. Sprawca został zatrzymany już po kilku godzinach. Miał w organizmie 0,5 promila alkoholu. Był bardzo zaskoczony, gdyż nie spodziewał się, że śledczy tak szybko trafią na jego trop. Tłumaczył, że był niezadowolony z obsługi pracowników banku i chciał dać im nauczkę. Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzut wywołania fałszywego alarmu. Grozi za to kara do 8 lat więzienia. Dodatkowo za to przestępstwo sąd orzeka nawiązkę w wysokości co najmniej 10 tysięcy złotych oraz świadczenie pieniężne w kwocie co najmniej 10 tysięcy złotych. Prokurator Rejonowy w Zduńskiej Woli zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego oraz zakaz opuszczania kraju.

(KWP w Łodzi / kp)