Areszt dla podejrzanego o zabójstwo Data publikacji 30.08.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Włocławka, pod nadzorem prokuratory, wyjaśniają okoliczności śmierci 59-latki. Wczoraj jeden spośród trzech zatrzymanych do sprawy mężczyzn usłyszał zarzut zabójstwa. Najbliższe 3 miesiące spędzi za kratami.

We wtorek, 27.08.br., dyżurny włocławskiej komendy otrzymał z wojewódzkiego centrum powiadamiania ratunkowego informację dotyczącą zgonu kobiety na terenie kompleksu leśnego na osiedlu Michelin. Policjanci pracowali na miejscu pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze zatrzymali do wyjaśnienia 3 mężczyzn. Dwóch z nich zwolniono po wykonanych czynnościach, trzeci natomiast został wczoraj doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa.

Decyzją sądu zatrzymany najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Za zabójstwo grozi kara 25 lat pozbawienia wolności lub kara dożywocia.

(KWP w Bydgoszczy)