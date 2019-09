Z eskortą wałeckiej drogówki do szpitala Data publikacji 02.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wałeckiej drogówki eskortowali do szpitala mieszkankę powiatu złotowskiego. Ukąszona przez owada pasażerka pojazdu osobowego potrzebowała natychmiastowej pomocy medycznej z uwagi na złe samopoczucie i trudności z oddychaniem. Policjanci pomogli przedostać się przez istniejące utrudnienia na drodze i szczęśliwie dotrzeć kobiecie do szpitala.

Informację o kobiecie, która została ukąszona przez owada, otrzymał dyżurny jednostki w Wałczu od jednego z członków jej rodziny. Wiadomym było, że 58-latka jest już wieziona do szpitala w Wałczu, jednak są z tym trudności z uwagi na utrudnienia na drodze. Ważnym było aby jak najszybciej dotrzeć do placówki medycznej z uwagi na fakt, że 58-latka od lat uczulona jest na jad owadów, a użądlenie mogło nawet doprowadzić do jej śmierci.

Niezwłocznie w droge ruszył patrol ruchu drogowego - sierż. szt. Bartosz Urbański i st. sierż. Magdalena Malinowska. Jadąc we wskazanym kierunku zauważyli auto, które zaczęło dawać im sygnały rozpoznawcze. Funkcjonariusze używając sygnałów błyskowych i dźwiękowych przedostali się z kobietą mającą już problemy z oddychaniem do szpitala, gdzie udzielono jej natychmiastowej pomocy. Na szczęście wszystko zakończyło się szczęśliwie.

(KWP w Szczecinie / mw)