A TY, KTÓRYM KIEROWCĄ JESTEŚ? Data publikacji 02.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj To jak zachowujesz się na drodze zależy od Ciebie. Włącz myślenie i dbaj o pieszych, którzy w konfrontacji z autem mają małe szanse na wyjście z tego bez szwanku. Szczególnie na początku września, kiedy dla wielu najmłodszych to będzie czas pierwszych wędrówek do szkoły. Miejmy oczy szeroko otwarte i sprawmy, aby uczniowie mogli skupić się na nauce, a nie na trosce o swoje zdrowie czy życie.

A ty, którym kierowcą jesteś? Wymowny i transparentny w swoim przekazie spot zrealizowany przez Lubuską Policję, który adresowany jest do wszystkich zmotoryzowanych powstał w trosce o pieszych. Szczególnie tych najmłodszych, którzy rozpoczynając rok szkolny muszą mieć zapewnione bezpieczeństwo. Nad nim czuwają wszyscy policjanci, którzy rozpoczęli właśnie wzmożone działania pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły”. Więcej patroli w rejonach szkół i przedszkoli będzie można spotkać nie tylko dziś ale przez pierwsze dni września, kiedy najmłodsi przedstawiciele naszego społeczeństwa rozpoczynają rok szkolny. Większość z nich oczywiście pod opieką swych rodziców ale wielu także mając już pewne szkolne doświadczenie będzie na pierwsze lekcje wybierać się sama. Policja jako organ najbardziej odpowiedzialny za bezpieczeństwo musi je zapewnić wszystkim. W rejonie szkół i przedszkoli w takim czasie ruch gęstnieje. Każdy z rodziców chce podjechać jak najbliżej budynku, bo przecież też mają swoje obowiązki w pracy. Pośpiech, stres, zwiększony ruch i walka o parkingowe miejsca to nie najlepsze warunki bezpieczeństwa dla najmłodszych. Musimy o tym pamiętać. Dlatego to jak się zachowasz zależy tylko, albo i aż, od Ciebie. Także to do której grypy kierowców się zakwalifikujesz. Do tych, którzy dbają o zdrowie i życie innych, czy do tych, którzy to bagatelizują. Pomóc w tym ma właśnie ten spot, który zdecydowanie odwołuje się do sumienia. Te połączone ze zdrowym rozsądkiem i służbą policjantów ma być skutecznym narzędziem w zapewnieniu bezpieczeństwa.

Opracował: nadkom. Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.

podkom. Maciej Kimet

sierż. sztab. Mateusz Sławek