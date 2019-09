Nie lekceważ ograniczeń prędkości! Kolejny kierowca stracił prawo jazdy za zbyt szybką jazdę Data publikacji 02.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali prawo jazdy kierującemu, który przekroczył w obszarze zabudowanym dozwoloną prędkość o ponad 50 km/ h. Mężczyzna stracił uprawnienia na 3 miesiące oraz został ukarany mandatem i punktami karnymi.

W miejscowości Dąbrowa Bolesławiecka funkcjonariusze ruchu drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu zatrzymali do kontroli pojazd, którego kierujący jechał zdecydowanie za szybko. 40-letni mieszkaniec gminy Nowogrodziec w terenie zabudowanym, na którym obowiązywało ograniczenie do 40 km/h, jechał z prędkością o ponad 50km/h większą, niż pozwalają na to przepisy.

Policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy na 3 miesiące, ukarali go mandatem, a na jego konto trafiły punkty karne.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, funkcjonariusze zatrzymają za pokwitowaniem prawo jazdy każdemu kierowcy, który w obszarze zabudowanym przekroczy dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h. Dokument jest odbierany na 3 miesiące bezpośrednio przez kontrolującego policjanta. Jeżeli pomimo utraty prawa jazdy osoba taka nadal będzie kierować pojazdem, okres odebrania uprawnień przedłużony zostanie do 6 miesięcy. Jeśli w tym czasie sytuacja się powtórzy, starosta wyda decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. Będzie to oznaczało konieczność ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy.

(KWP we Wrocławiu / mw)