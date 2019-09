Kolejny pracowity tydzień grupy SPEED – nietrzeźwy, z sądowym zakazem i rodziną pędził krajową dwójką Data publikacji 03.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci działający w mazowieckiej grupie SPEED już na dobre zadomowili się na drogach Mazowsza. Coraz więcej kierujących jest świadomych tego, że nie uda im się uniknąć odpowiedzialności za naruszenia przepisów ruchu drogowego, gdy ich zachowanie zauważą funkcjonariusze z mazowieckiej drogówki. Jednak wciąż zdarzają się kierowcy, którzy na własnej skórze przekonują się o skuteczności działań grupy SPEED. Jednym z nich był mężczyzna pędzący ze swoją rodziną. 40-latek miał też sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i był nietrzeźwy.

W ciągu ostatniego tygodnia policjanci grupy SPEED na Mazowszu skontrolowali niemal 500 kierujących, którzy popełnili wykroczenia, z czego 298 to przekroczenia prędkości. W 25 przypadkach jazda z nadmierną prędkością ujawniona była na obszarze zabudowanym. Policjanci nie odpuszczają nawet gdy kierującym wydaje się inaczej.

Przekonał się o tym w niedzielę pewien 40-latek pędzący swoim samochodem na krajowej 2 w miejscowości Białki w powiecie siedleckim. Jadący nieoznakowanym radiowozem policjanci z grupy SPEED chcieli zatrzymać pojazd ponieważ kierujący pędził 161 km/h, gdzie dozwolona prędkość to 90km/h. Po zatrzymaniu samochodu szybko okazało się, że mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania, gdyż posiadał sądowy zakaz. Jednak to nie koniec przewinień 40-latka. Policjanci od razu zauważyli dziwne zachowanie kierującego, nie mylili się. Po zbadaniu stanu trzeźwości okazało się, że ma on niemal 2,5 promila alkoholu w organizmie. Na dodatek razem z mężczyzną podróżowała jedo żona, która nie dość, że posiada prawo jazdy, to była trzeźwa. Natomiast na tylnym siedzeniu jechało 12-letnie dziecko pary.

Jak ustalili policjanci mężczyzna spożywał alkohol dzień wcześniej, natomiast w niedzielę wybrał się z rodziną w podróż. Gdy zatrzymali się przy fast foodzie mężczyzna poszedł obok na stację paliw i wypił tam piwo. Potem wrócił do bliskich i wszyscy razem ruszyli w dalszą drogę.

Teraz sprawą zajmie się sąd, ponieważ kierowanie pojazdem wbrew sądowemu zakazowi jest przestępstwem.

Mazowiecka grupa SPEED działa od 19 lipca i ma do swojej dyspozycji 14 najnowszych radiowozów. Jednostka powstała ze względu na ciągłą potrzebę podnoszenia stanu bezpieczeństwa. Ich zadaniem jest przede wszystkim walka ze szczególnie niebezpiecznymi zachowaniami w ruchu drogowym.

WRD/ZP KWP zs. w Radomiu