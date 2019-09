Niebezpieczne zdarzenia na dolnośląskich drogach. Policjanci apelują o rozwagę i ostrożną jazdę! Data publikacji 03.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Pomimo licznych działań podejmowanych przez dolnośląskich policjantów, które mają na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na naszych drogach, wciąż dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, w wyniku których ludzkie życie i zdrowie jest zagrożone. Do jednego z takich tragicznych w skutkach zdarzeń doszło na terenie powiatu wołowskiego. Na skutek wypadku, jaki miał miejsce na drodze nr 339, jeden z uczestników - motocyklista poniósł śmierć na miejscu. Kolejna sytuacja, która cudem nie zakończyła się poważnymi obrażeniami osób pieszych, wydarzyła się w Lubinie, gdzie na przejściu dla pieszych kierujący jednośladem potrącił wózek z czteromiesięcznym dzieckiem. Te zdarzenia pokazują, jak duże niebezpieczeństwo niesie ze sobą brawura i brak rozwagi na drodze.

Do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego doszło na drodze wojewódzkiej nr 339 pomiędzy miejscowościami Pełczyn a Warzęgowo. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 60-letni kierujący samochodem marki Żuk, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa kierującemu motocyklem marki Suzuki, w wyniku czego doszło do zderzenia. Na skutek doznanych obrażeń 29-letni motocyklista poniósł śmierć na miejscu. Wołowscy policjanci pod nadzorem prokuratora oraz przy udziale biegłego prowadzili na miejscu czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego wypadku.

Do kolejnego niebezpiecznego zdarzenia doszło w Lubinie. Przez przejście dla pieszych przechodziła 78-letnia kobieta z wózkiem, w którym znajdowała się jej czteromiesięczna wnuczka. Przejeżdżający motocyklista nie ustąpił pierwszeństwa przechodzącej kobiecie i uderzył w wózek dziecięcy, po czym odjechał z miejsca zdarzenia. Choć sytuacja wyglądało bardzo groźnie, na szczęście ani dziecku, ani jego babci nic poważnego się nie stało. Całą sytuację nagrał kamerą samochodową świadek zdarzenia, który przekazał nagranie policjantom. Na podstawie zebranego materiału dowodowego, mundurowi ustalili, że podejrzanym o ten czyn jest 26-letni mieszkaniec Lubina. Jak się również okazało, mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania jednośladem. Teraz 26-latek za stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym odpowie przed sądem. Czyn, którego się dopuścił, zagrożony jest karą grzywny do 5000 zł oraz zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych do lat 3.

Te dwie niebezpieczne sytuacje na drodze pokazują, jak kończy się brawura i brak rozwagi za kierownicą. Policjanci apelują o zachowanie rozsądku na drodze. Należy jeździć bezpiecznie, z prędkością dostosowaną do panujących warunków, natężenia ruchu, pogody i stanu nawierzchni.

Pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo w trakcie jazdy zależy przede wszystkim od nas samych i od decyzji, które podejmujemy. Pośpiech i chwila nieuwagi na drodze wystarczą do tego, aby doszło do tragedii. Musimy pamiętać, że piesi w konfrontacji z pojazdem nie mają żadnych szans. Dlatego tak ważne jest zachowanie koncentracji i bezpiecznej prędkości zwłaszcza w terenie zabudowanym. Kierujmy się zasadą ograniczonego zaufania wobec innych uczestników ruchu drogowego.

Po raz kolejny apelujemy o ostrożność!

(KWP we Wrocławiu / mw)