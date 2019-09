„Zdążyć - nowy film profilaktyczny mazowieckich policjantów będzie miał już wkrótce premierę w kinie Data publikacji 03.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu wspólnie ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym ”Kukułka” w Wierzbicy w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” realizuje projekt „Siebie NIE truję - innych uświadamiam i szanuję”. Przy realizacji scen filmowych pomagał wczoraj personel Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.

Projekt ma na celu przeciwdziałanie zjawiskom patologii, w tym zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy. Skierowany jest do funkcjonariuszy zajmujących się profilaktyką społeczną z terenu garnizonu mazowieckiego, dzieci i młodzieży, rodziców oraz grona pedagogicznego. Przeciwstawia się negatywnym zachowaniom, ale również zachęca do większej aktywności podmioty, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Jednym z elementów projektu jest nagranie filmu profilaktyczno-edukacyjnego dotyczącego problematyki uzależnień od środków psychoaktywnych, który w przyszłości posłuży do edukacji dzieci i młodzieży.

Za realizatorami już kilka planów filmowych. Wczoraj sceny kręcone były w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, a obok aktorów wystąpił personel, który na co dzień pracuje w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Przy ich realizacji pomagały pielęgniarki: Jolanta Piorun, Urszula Sucharzewska oraz dr Katarzyna Karczewska.

Film ma przestrzegać młodzież przed zażywaniem substancji psychoaktywnych. Reżyserem i autorem scenariusza filmu jest Anna Różycka, a autorem zdjęć Paweł Kudas. Jedna z jego głównych bohaterek Dora trafia do szpitala po zatruciu środkami psychoaktywnymi. Czy przeżyje? Tego dowiemy się na przełomie listopada i grudnia, gdy odbędzie się premiera filmu.

Autor: mł.asp. Karolina Nowocin