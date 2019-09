Sprawca fałszywego alarmu zatrzymany Data publikacji 03.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Grajewscy policjanci zatrzymali 37-latka, który wyrzucił z pojazdu paczki z nieznaną zawartością przed budynkami Straży Pożarnej i Policji. Mężczyzna za swoje postępowanie odpowie teraz przed sądem.

Wczoraj, 02.09.2019 r., około godziny 19:00, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Grajewie otrzymał informację o wyrzuconej z pojazdu przed budynkiem Straży Pożarnej paczki z nieznaną zawartością. Policjanci wstępnie ustalili, że pakunek wyrzucono z niebieskiej skody. Natychmiast na miejsce skierowano policyjnych pirotechników. Po sprawdzeniu zawartości paczki okazało się, że nie stanowi ona żadnego zagrożenia. Po kilku godzinach ten sam pojazd pojawił się pod grajewską komendą. Jego kierowca tutaj również wyrzucił pakunek nieznanego pochodzenia. Zauważyli to policjanci z miejscowej drogówki i natychmiast ruszyli za nim w pościg. Mężczyzna uciekając popełniał wykroczenia drogowe i nie reagował na sygnały do zatrzymania. Po kilku miutach był już w rękach policjantów. Okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, ma także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, a auto którym się poruszał nie należy do niego.

37-latek noc spędził w policyjnym areszcie. Teraz mieszkaniec powiatu monieckiego odpowie przed sądem za popełnione wykroczenia i przestępstwa.

(KWP w Białymstoku / mw)