Policjanci na MSPO 2019 Data publikacji 03.09.2019 Świętokrzyscy policjanci zabezpieczają jedną z największych imprez w Europie, która ma miejsce w kieleckim ośrodku wystawienniczym. Przeszło 600 wystawców z ponad 30 krajów prezentuje nowoczesne technologie militarne. Targi MSPO 2019 cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem odwiedzających z całego świata. Dzisiaj swoją obecnością wydarzenie to uświetnił Prezydent RP Andrzej Duda.

Od lat kielecki ośrodek wystawienniczy jest gospodarzem wielu wystaw, w tym jednej z największych jaką są targi przemysłu obronnego MSPO. W związku z tym wydarzeniem do stolicy naszego województwa przybywa wielu gości. Zadaniem świętokrzyskich policjantów jest zapewnienie bezpieczeństwa wystawcom jak i odwiedzającym targi. Dziś prócz wielu znamienitych osób swoją obecnością zaszczycił Prezydent RP Andrzej Duda. Podczas otwarcia tego kilkudniowego wydarzenia obecny był także Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. Nie zabrakło również włodarzy naszego województwa i samorządowców. Poza zabezpieczeniem tego wydarzeniu policjanci również czynnie w uczestniczą. W inauguracji udział wzięła Pani Dyrektor Biura Logistyki Policji z Komendy Głównej Policji insp. dr Małgorzata Borowik. Nasz garnizon reprezentował Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bielecki. Targi będą trwały do końca tygodnia i zapewne jak co roku przyciągną wielu odwiedzających.

