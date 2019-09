Uroczystości w 19. rocznicę otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje Data publikacji 04.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj, z okazji 19. rocznicy otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje na terenie Federacji Rosyjskiej odbyły się uroczystości upamiętniające zamordowanych z rozkazu Stalina ponad sześciu tysięcy funkcjonariuszy Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego, Straży Granicznej i Straży Więziennej, żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, Żandarmerii Wojskowej i Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego oraz pracowników wymiaru sprawiedliwości.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, Inspektor Nadzoru Wewnętrznego w MSWiA Andrzej Sprycha, zastępca Ambasadora RP w Federacji Rosyjskiej podczas uroczystości charge d’affaires a.i. Jacek Śladewski, dyrektor generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, zastępca komendanta głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska, wiceprezes IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk, Biskup Polowy Wojska Polskiego bp. gen. bryg. dr Józef Guzdek, komendant CBŚP insp. Paweł Półtorzycki, komendanci wojewódzcy Policji i szkół Policji, kierownictwo i kapelan KGP, przedstawiciele NSZZ Policjantów, delegacje Stowarzyszeń „Rodzina Policyjna 1939 r.”, przedstawiciele Fundacji Rodzin Katyńskich, funkcjonariusze Kompanii Reprezentacyjnej Policji i Orkiestry Reprezentacyjnej Policji oraz przedstawiciele rosyjskiej organizacji badawczej i edukacyjnej Stowarzyszenie „Memoriał”.

Rocznicowe obchody rozpoczęły się od uroczystej Mszy Świętej w intencji pomordowanych Policjantów. Po uderzeniu w „Dzwon Pamięci”, prezesi stowarzyszeń „Rodzina Policyjna 1939 r.” zapalili wspólny znicz przed Tablicą Pamięci. Modlitwę poprowadził ks. bp. gen. bryg. dr Józef Guzdek.

List w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego odczytał Inspektor Nadzoru Wewnętrznego MSWiA Andrzej Sprycha. Oto jego fragment: „Polska nekropolia w Miednoje i znajdujące się na niej groby pomordowanych to dla nas wszystkich ważna lekcja historii. Pochowani to funkcjonariusze Policji Państwowej swoją ofiarą służby i cierpienia przypominają nam, że honor, wolności i niepodległość Polski oraz Polaków, są cenniejsze niż życie. Coroczne uroczystości związane z kolejną rocznicą otwarcia miejsca pamięci pokazują, że kłamstwo nie może wygrać z uznawanymi powszechnie wartościami, a walka o prawdę ma sens”.

Podczas wystąpień okolicznościowych zaproszonych gości, Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk powiedział:

- Powaga i głęboka zaduma towarzyszą dzisiejszej uroczystości. W 19. rocznicę otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje, w roku jubileuszu setnej rocznicy powstania Policji Państwowej stajemy tutaj, chylimy czoła i oddajemy cześć tym, których ciała kryje ta ziemia (…). Pragnę podkreślić jak ogromną rolę pełni to miejsce dla polskich policjantów. Łączy współczesność z przeszłością w wymiarze służby, w wymiarze rodziny, w wymiarze pamięci narodowej. Pamięci, która nie dała się zakopać w dołach śmierci w Miednoje, a którą na tym cmentarzu czczą kolejne pokolenia Polaków (…). Spoczywający na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje policjanci wiernie stali na straży swojej ukochanej ojczyzny, dla której rotę swojej służbowej przysięgi wypełnili do końca, oddając jej to, co najcenniejsze. Własne, niejednokrotnie młode życie. (…). Współczesna Policji, która z chlubą kultywuje tradycje i etos Policji Państwowej II Rzeczpospolitej Polskiej również pielęgnuje pamięć o pomordowanych spoczywających na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje funkcjonariuszach. Będziemy dalej dokładać wszelkich starań, aby złożona przez nich ofiara nie została zapomniana. Musimy kultywować pamięć o nich pełną szacunku dla najwyższej ofiary, jak złożyli dla dobra Ojczyzny. Cześć Ich Pamięci”.

Delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów przed Tablicą Pamięci oraz wieńca w rosyjskiej części cmentarza.

Ostatnia godzina pobytu na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje przeznaczona była dla rodzin poległych policjantów, które indywidualnie odwiedziły groby swoich bliskich.

