By na lubuskich drogach nikt nie zginął! Data publikacji 04.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Każdego dnia z lubuskich dróg korzysta tysiące podróżnych. O ich bezpieczeństwo dbają policjanci ruchu drogowego, którzy służą pomocą osobom jej potrzebującym oraz wyciągają konsekwencje wobec kierowców łamiących przepisy prawa. Wszystko po to, aby na trasach naszego województwa nikt nie zginął!

Województwo lubuskie, poprzez swoje położenie na mapie, charakteryzuje się wzmożonym ruchem na drogach. Każdego dnia przejeżdżają przez nie Lubuszanie, osoby podróżujące z południa na północ kraju i odwrotnie oraz kierowcy pojazdów ciężarowych realizujący transport międzynarodowy.

O bezpieczeństwo wszystkich podróżnych dbają lubuscy policjanci ruchu drogowego, którzy pełnią służbę na trasach najczęściej wybieranych przez kierowców oraz tam, gdzie natężenie ruchu jest znacznie mniejsze. Mundurowi w białych czapkach mają za zadanie nieść pomoc wszystkim osobom jej potrzebującym oraz wyciągać konsekwencje wobec kierowców, którzy za nic mają sobie przepisy prawa. Wciąż, jak wynika z policyjnych statystyk, najczęstszą przyczyną wypadków i tragedii na drogach jest niedostosowanie prędkości do panujących warunków. Dlatego też, każdego dnia policjanci przeprowadzają wiele kontroli prędkości pojazdów. Wykorzystują do tego ręczne urządzenia pomiarowe oraz wideorejestratory zamontowane w nieoznakowanych radiowozach. Mundurowi nie mają taryfy ulgowej dla kierowców „ze zbyt ciężką nogą”. Osoby, które przekroczyły dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h muszą liczyć się z utratą prawa jazdy, wysokim mandatem lub sprawą w sądzie. Kolejnym ważnym elementem poddawanym sprawdzeniu przez policjantów jest trzeźwość kierowców. Wciąż bowiem zdarzają się osoby, które będąc pod działaniem alkoholu wsiadają za kierownicę pojazdu i stwarzają ogromne zagrożenie dla siebie i innych użytkowników dróg. Kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem, za które grozi kara nawet dwóch lat pozbawienia wolności i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. To jednak nic w porównaniu z tym, że przez nasze bezmyślne zachowanie ktoś stracił życie. Każdego dnia lubuscy policjanci przeprowadzają tysiące kontroli trzeźwości, eliminując ewentualnych pijanych kierowców i dając przeświadczenie innym, że nigdy nie wiadomo kiedy nasza trzeźwość zostanie poddana sprawdzeniu.

Codzienna praca policjantów ruchu drogowego to stale powtarzające się czynności. Dla wielu osób może wydawać się to monotonne. Policjanci jednak zdają sobie sprawę, że przeprowadzając kolejne sprawdzenie prędkości lub kolejną kontrolę trzeźwości kierowców, dokładają swoją „cegłóweczkę” w budowaniu bezpieczeństwa na drogach.

Opracował: sierż. szt. Mateusz Sławek

Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.

foto: Angelika Zamrzycka