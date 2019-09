Policyjny pies Loar pomógł odszukać starszą kobietę Data publikacji 04.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policyjny przewodnik psa służbowego i jego czworonożny partner otrzymali od dyżurnego polecenie wyjazdu na akcję. 90-letnia kobieta miała wyjść z domu i nie powrócić. Policję o zdarzeniu powiadomiła zaniepokojona rodzina. Policjant w stopniu sierżanta sztabowego i jego owczarek belgijski imieniem Loar wsiedli w radiowóz i ruszyli na miejsce zgłoszenia.

Dzień był wyjątkowo upalny, temperatura w cieniu dochodziła do 31 stopni Celsjusza. Są to trudne warunki do pracy dla policyjnego psa tropiącego, ale policjanci mieli na uwadze zaginięcie 90-letniej kobiety. Mogła wymagać pomocy medycznej, tym bardziej, że rodzina przekazała, że kobieta choruje. Loar ruszył zatem z policyjnej bazy przewodników psów służbowych i jak zawsze cieszył się z wyjazdu na akcję.

Na miejscu przewodnik uzyskał odzież poszukiwanej kobiety i Loar mógł zapoznać się z jej zapachem. W okolicy było sporo ludzi, również spacerujących z innymi psami. Ślady krzyżowały się i rozpraszały. Loar jednak z tysięcy innych zapachów, potrafił wybrać ten konkretny. Szybko skręcił w blokowisko i prowadził swojego przewodnika przez podwórka. Razem przeszli kilka ulic, owczarek cały czas łeb trzymał blisko chodnika, wąchając zapachy. Po chwili doprowadził swojego przewodnika do starszej kobiety. Nie trzeba dodawać, że była to szukana kobieta. Była lekko zdezorientowana, ale nie potrzebowała pomocy medycznej. Niestety, zgubiła drogę, dlatego policjant i Loar odprowadzili ją spokojnym spacerem do jej mieszkania. W domu czekała już na nią rodzina, wdzięczna za szybie odnalezienie kobiety. Po raz kolejny, policyjny pies patrolowo-tropiący spisał się perfekcyjnie. Loar jest młodym psem ale już teraz przejawia duże umiejętności tropiące. Zapowiada się na to, że pomoże odszukać jeszcze nie jedną osobę.

(KWP we Wrocławiu / mw)