Ruszyły eliminacje do ogólnopolskich zawodów "Dzielnicowy roku" Data publikacji 04.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach rozpoczęły się wojewódzkie eliminacje do zawodów „Dzielnicowy roku”. Biorą w nich udział dzielnicowi oraz ich bezpośredni przełożeni. W pierwszym dniu turnieju na mundurowych czekały 2 zadania – specjalnie zaaranżowane scenki oraz sprawdzian umiejętności strzeleckich. Jutro na strzelnicy konkurować ze sobą będą kierownicy rewirów dzielnicowych, natomiast w piątek, po rozwiązaniu testu z wiedzy teoretycznej, wyłonionych zostanie dwóch najlepszych dzielnicowych i jeden kierownik rewiru. Najlepszy śląski zespół weźmie z kolei udział w ogólnopolskim finale zawodów w katowickiej szkole policji.

Policjantów, którzy od dzisiaj będą rywalizować o tytuł najlepszego dzielnicowego w województwie śląskim przywitało kierownictwo wydziału prewencji katowickiej komendy wojewódzkiej. Naczelnik wydziału - mł. insp. Radosław Wola omówił sprawy organizacyjne i przybliżył regulamin zawodów wojewódzkich eliminacji do XII Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy roku”.

Przez najbliższe trzy dni mundurowi będą konkurować między sobą w różnych zadaniach. Dzisiaj dzielnicowi muszą wykazać się umiejętnościami praktycznymi podczas specjalnie zaaranżowanych scenek. Zadaniem dzielnicowego jest przyjęcie interesanta, który zgłosił się do policjanta pierwszego kontaktu ze swoimi problemami. Policjant po prawnym zakwalifikowaniu sytuacji, powinien udzielić osobie instrukcji co do rozstrzygnięcia sprawy. Komisja konkursowa ocenia znajomość zagadnień prewencji, prawa i psychologii. Szczególnie istotne są m.in. aspekty komunikacji werbalnej i niewerbalnej, stworzenie przyjaznej atmosfery dla osoby zgłaszającej i wskazanie możliwych rozwiązań.

Drugim dzisiejszym wyzwaniem jest sprawdzian umiejętności strzeleckich. Ta część konkursu wymaga od mundurowych nie tylko celnego oka, ale i kondycji, bowiem strzelanie odbywa się po przebiegnięciu określonego dystansu. Ważne jest również m.in. odpowiednie zachowanie bezpośrednio przed, jak i po zakończeniu strzelania, a także przyjęta postawa strzelecka. A wszystko to pod czujnym okiem policyjnych instruktorów strzelectwa.

Już jutro swoimi umiejętnościami na strzelnicy wykażą się kierownicy rewirów dzielnicowych, z kolei w piątek wszyscy zmierzą się z rozwiązaniem testu z ogólnej wiedzy policyjnej ze szczególnym uwzględnieniem służby dzielnicowego i kierowaniem rewirem dzielnicowych przez przełożonego.

Po podsumowaniu wyników wyłonieni zostaną zwycięzcy. Dwóch dzielnicowych i jeden kierownik rewiru będą reprezentowali garnizon śląski w ogólnopolskim finale zawodów, który odbędzie się w dniach od 23 do 25 października br. w Szkole Policji w Katowicach. Zawody zostały objęte honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.