Bohater w kurorcie Data publikacji 04.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Sierżant sztabowy Patryk Chrastek z Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu właśnie wypoczywa z rodziną w Egipcie. Mimo upału i beztroski nie traci czujności ratownika wodnego. Wyciągnął spod wody i uratował topiącą się dziewczynkę. Gdyby nie szybka reakcja sierżanta, wczasy dla jej rodziny zakończyłyby się tragicznie. Nie ma wakacji od ratowania życia – potwierdził swoją postawą nasz policjant.

W jednym z kurortów w egipskiej Hurghadzie, 3 września br., ok. godz. 17 lokalnego czasu, w basenie pełnym ludzi kąpał się wraz z rodziną sierż. sztab. Patryk Chrastek. Po chwili policjant z Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu zauważył krztuszącą się dziewczynkę, która nagle zanurzyła się pod wodą. Nikt z osób będących w jej pobliżu nie zareagował. Sierżant natychmiast podpłynął do topiącej się dziewczynki, wyciągnął spod wody i odholował do brzegu.

Na powierzchni około 5-letnia dziewczynka zaczęła wypluwać wodę i łapać oddech. Była bardzo zdenerwowana. Po chwili podbiegł do niej niczego nieświadomy tata. Jak się okazało, dziewczynka odpłynęła od rodziców, korzystając z ich nieuwagi. Dzięki czujności Patryka wypoczynek dla tej egipskiej rodziny nie skończył się tragicznie. Tata wielokrotnie dziękował za uratowanie swojego dziecka – arabskim dziękuję, czyli shukran. I tak poznański policjant na urlopie, ponad 4 tysiące kilometrów od domu, stał się bohaterem w kurorcie.

(KWP w Poznaniu / mw)