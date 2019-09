Seniorze bądź czujny i nie daj się oszukać! Data publikacji 04.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policja kolejny raz ostrzega przed oszustami, którzy działają metodą na członka rodziny. Podejrzani dzwonią w imieniu krewnych, którzy uczestniczyli w wypadku drogowym i potrzebują pomocy finansowej. Takie telefony otrzymało już dzisiaj dwóch mieszkańców powiatu nyskiego. Na szczęście rozmówcy zachowali zdrowy rozsądek i nie dali się oszukać.

Dzisiaj, 4 września br., dyżurny nyskiej komendy otrzymał już dwa zgłoszenia, gdzie mieszkańcy powiatu nyskiego informowali o tym, że odebrali telefony od oszustów. Rozmówcy telefonowali na numery stacjonarne. Podczas rozmowy przedstawiali się jako członkowie najbliższej rodziny, którzy pilnie potrzebują pomocy w związku z uczestniczeniem w wypadku drogowym. Na szczęście czujność mieszkańców naszego powiatu dzisiaj nie zawiodła i w porę zakończyli rozmowę, a informację o całym zdarzeniu przekazali policjantom.

Pamiętajmy, że w przypadku osób, które telefonicznie podają się za członków rodziny lub proszą o przekazanie pieniędzy przez osoby pośredniczące, należy każdorazowo najpierw weryfikować uzyskane przez telefon informacje, poprzez osobiste nawiązanie kontaktu z członkiem rodziny, który zwrócił się o pomoc. Do kontaktu należy wykorzystywać wyłącznie posiadane przez siebie numery telefonów, a nie numery podane przez osobę dzwoniącą. W sytuacjach budzących wątpliwość i uzasadniających podejrzenie oszustwa należy natychmiast osobiście powiadomić najbliższą jednostkę Policji lub dzwonić na numer 112 z telefonów komórkowych.

Apelujemy do wszystkich osób o ostrożność. Zadbajmy również o bezpieczeństwo naszych seniorów. Rozmawiajmy z rodzicami i dziadkami o czyhających na nich zagrożeniach ze strony oszustów i o możliwych technikach z których korzystają. Niech w każdej dziwnej bądź niespotykanej sytuacji kontaktują się bezpośrednio ze swoimi bliskimi, dziećmi czy wnukami. Warto również zadbać, by osoby starsze nie trzymały dużej gotówki w domach. To może ułatwić oszustom ich przestępczy proceder.

(KWP w Opolu / mw)