Lublin: Pornografia dziecięca w domu 35-latka Data publikacji 04.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubelscy policjanci zatrzymali 35-letniego mieszkańca Żywca. Mężczyzna odpowie ze posiadanie i rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Dziś zostanie doprowadzony do prokuratury z wnioskiem o areszt. Grozić mu może do 12 lat więzienia.

Na trop 35-letniego mężczyzny wpadli policjanci z Wydziału dw. z Cyberprzestępczością KWP w Lublinie. Mieszkaniec Żywca przez kilka tygodni udostępniał na różnych portalach społecznościowych treści pornograficzne z udziałem małoletnich. Funkcjonariusze zgromadzony w sprawie materiał przekazali kryminalnym KMP w Lublinie, którzy zajęli się prowadzeniem postępowania.

Do zatrzymania 35-latka doszło wczoraj. Była to wspólna realizacja policjantów z cyberprzestępczości oraz kryminalnych z KMP w Lublinie. Funkcjonariusze w miejscu zamieszkania mężczyzny zabezpieczyli sprzęt komputerowy, który będzie skrupulatnie analizowany. Dzisiaj 35-latek zostanie doprowadzony do prokuratury, gdzie zostaną przedstawione mu zarzuty.

Policjanci wnioskują o tymczasowy areszt. Za posiadanie i rozpowszechnianie treści pornograficznych grozić mu może do 12 lat pozbawienia wolności.

KG