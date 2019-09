Na urlopie zauważył poszukiwanego Data publikacji 04.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Wywiadowczego KMP w Łodzi zatrzymali poszukiwanego listem gończym 20-letniego mieszkańca Łodzi. Wcześniej został rozpoznany przez będącego na urlopie funkcjonariusza I Komisariatu Policji KMP w Łodzi., który zauważył go, gdy wchodził do baru przy ul. Rewolucji 1905 r. w towarzystwie dwóch innych mężczyzn. Na widok patrolu podjął próbę ucieczki.

2 września br., około godziny 15.00, funkcjonariusz z I Komisariatu Policji będąc na spacerze z rodziną zauważył trzech mężczyzn wchodzących do jednego z barów przy ul. Rewolucji 1905 r. Wśród nich rozpoznał 20-latka poszukiwanego listem gończym do osadzenia w Zakładzie Karnym. Niezwłocznie o swoich spostrzeżeniach powiadomił przełożonych. Gdy na miejscu pojawili się funkcjonariusze z Wydziału Wywiadowczego, mężczyźni wychodzili już z lokalu. Na widok policjantów, poszukiwany, który na co dzień czynnie trenuje mieszane sztuki walki, zaczął uciekać. W pościg za nim ruszył jeden z wywiadowców i na ulicy Legionów skutecznie zatrzymał. Uciekinier zapewne liczył na swoją kondycję, lecz nie spodziewał się, że goniący go funkcjonariusz również jest czynnym sportowcem.

Zatrzymany 20-latek trafił do zakładu karnego, gdzie odbywać będzie karę za przestępstwa narkotykowe.

(KWP w Łodzi / mw)