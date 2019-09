Kierowcy nadal lekceważą znaki na przejazdach kolejowych Data publikacji 04.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci wrocławskiego Wydziału Ruchu Drogowego ponownie sprawdzili jak wygląda sytuacja na przejazdach kolejowych, na których miały miejsce tragiczne wypadki i po raz kolejny ujawnili kierujących, którzy lekceważą znaki drogowe w tych miejscach. Funkcjonariusze w trosce o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg, konsekwentnie prowadzą tego typu działania i w przypadku stwierdzenia naruszeń prawa, dyscyplinują kierowców, wykorzystując prawem przewidziane środki. Robią to, mając w pamięci wypadki ze skutkiem śmiertelnym, do których doszło właśnie na tych przejazdach.

Wrocławscy policjanci szczególnym nadzorem obejmują obszary, na których doszło do wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Gdy wyjaśniony zostanie przebieg i okoliczności takiego zdarzenia, funkcjonariusze sprawdzają, czy można w tym konkretnym miejscu zwiększyć poziom bezpieczeństwa poprzez zmiany w infrastrukturze drogowej. Tak było po niedawnym wypadku przed bramkami na autostradzie A4, gdzie mundurowi zwrócili się z wnioskiem do zarządcy o zmianę oznakowania. Oprócz rozwiązań w sferze infrastruktury, policjanci obejmują miejsca tragicznych zdarzeń służbą patrolową. Są tam obecni, żeby sprawdzić, czy kierujący stosują się do przepisów ruchu drogowego.

W związku z wypadkami na przejazdach kolejowych, do których doszło w czerwcu tego roku w podwrocławskich miejscowościach Nowa Wieś Kącka oraz Pasikurowice, funkcjonariusze stale odwiedzają te tereny i niestety cały czas ujawniają kierujących, którzy nie stosują się do znajdujących się tam znaków i sygnałów drogowych. Kierowcy nie zatrzymują się, pomimo ustawionego znaku stop, a także wjeżdżają na przejazd, gdy jest to zabronione. W takich sytuacjach policjanci konsekwentnie egzekwują stosowanie się do przepisów ruchu drogowego i na pewno nadal będą kontrolować te miejsca.

Każdy, kto będzie na przejeździe kolejowym ryzykował życiem własnym oraz współpasażerów, nie może liczyć na pobłażanie ze strony funkcjonariuszy. W dalszym ciągu w rejonie tych dwóch przejazdów należy spodziewać się patroli, zarówno tych w radiowozach oznakowanych, jak również nieoznakowanych.

(KWP we Wrocławiu / mw)