Podsumowanie wakacji i inauguracja akcji Bezpieczna droga do szkoły – briefing Data publikacji 04.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z gdańskiej komendy wojewódzkiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Gdańsku zorganizowali konferencję prasową, na której zainaugurowano akcję Bezpieczna droga do szkoły. Spotkanie z dziennikarzami było idealną okazją do podsumowania bezpieczeństwa podczas wakacji.

Wczoraj, 03.09.2019 r., w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Gdańsku policjanci z gdańskiej komendy wojewódzkiej na konferencji prasowej zainaugurowali akcję Bezpieczna droga do szkoły.

W konferencji uczestniczyła dyrektor ZSO nr 10 Aleksandra Masalon, która podkreślała jak ważna jest współpraca policjantów i nauczycieli w trakcie edukacji dzieci w zakresie bezpieczeństwa.

Policjanci przedstawili założenia akcji oraz przekazali informacje w jaki sposób w szkołach prowadzone są prelekcje dot. zasad bezpieczeństwa na drodze i jak ważne są to informacje dla dzieci, które od 7 roku życia mogą samodzielnie korzystać z dróg.

W trakcie trwania spotkania z dziennikarzami policjantka przeprowadziła lekcję pokazową dla pierwszaków i zabrała maluchy na przejście dla pieszych, gdzie zaprezentowała w jaki sposób prawidłowo przechodzić przez jezdnię. Uczniowie mieli także możliwość zapoznania się z policyjnym motocyklem oraz radiowozem. Dzieci otrzymały od pomorskich policjantów opaski odblaskowe, a na ręce pani dyrektor przekazano zestaw kamizelek odblaskowych.

W ramach kampanii na terenie województwa pomorskiego policjanci będą prowadzili wzmożone działania, których celem jest zapewnienie bezpiecznej drogi do szkoły dzieciom i młodzieży. Patrole drogówki szczególną uwagę zwrócą na zachowania uczestników ruchu drogowego w rejonach szkół i przedszkoli, takie jak np. parkowanie pojazdów, sposób przewożenia dzieci, stosowanie się do ograniczeń prędkości

Konferencja prasowa była również idealną okazją do podsumowania bezpieczeństwa podczas wakacji i przekazania informacji o działaniach policjantów w tym okresie.

Podczas wakacji pomorscy policjanci prowadzili liczne działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa. Z jednej strony były to wzmożone kontrole, z drugiej – akcje edukacyjne. Policjanci z komórek profilaktycznych spotykali się z młodzieżą na obozach harcerskich, gdzie mówili o bezpieczeństwie ale również sprawdzali czy obozy są prawidłowo zabezpieczone. W ten sposób skontrolowanych zostało ponad 150 obozów, funkcjonariusze spotkali się z ponad 10 tys. dzieci.

Czas wakacji to intensywny okres dla policjantów wszystkich komórek bo Pomorze to miejsce wypoczynku wielu turystów. Do miejscowości nadmorskich z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zostało delegowanych 100 policjantów, którzy wspomagali policjantów z komend miejskich i powiatowych.

Policjanci ruchu drogowego eliminowali z dróg kierowców, którzy stwarzali największe zagrożenie na drodze. Funkcjonariusze podczas tegorocznych wakacji zatrzymali o 98 więcej nietrzeźwych kierujących niż w roku ubiegłym /w 2018r. – 851, w 2019r. – 949/.

Prowadzono także statyczne oraz dynamiczne kontrole prędkości z wykorzystaniem pojazdów oznakowanych, jak i nieoznakowanych, wyposażonych w wideorejestrator. W wyniku działań, z powodu przekroczenia prędkości w obszarze zabudowanym o 50 km/h, zatrzymano o 210 więcej praw jazdy niż w roku poprzednim /w roku 2018 – 379, w roku 2019 – 589/.

Działania pomorskiej Policji odniosły skutek. Zdecydowanie można stwierdzić, że lato 2019 było pod względem ruchu drogowego bezpieczniejsze niż w 2018r.

W 2019 roku w okresie wakacji w naszym regionie było o 25% mniej wypadków drogowych, o 24% mniej osób rannych i o 14% ofiar śmiertelnych.

(KWP w Gdańsku / mw)