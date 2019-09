Wyłudzali telefony - usłyszeli 78 zarzutów Data publikacji 05.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Rzeszowscy policjanci zatrzymali trzy osoby podejrzane o wyłudzenie telefonów komórkowych oraz usług telekomunikacyjnych od jednego z operatorów. Podejrzani zawierali umowy, na podstawie których uzyskiwali drogie aparaty telefoniczne. Urządzenia sprzedawali, a z umów nie zamierzali się wywiązać. Narazili operatora na straty niemal 800 tys. złotych. Zatrzymani usłyszeli w sumie 78 zarzutów oszustwa. Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Rzeszowie zastosował wobec nich areszt tymczasowy.

Nad sprawą wyłudzeń telefonów komórkowych i usług telekomunikacyjnych na szkodę jednego z operatorów, od kilku miesięcy pracowali policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą rzeszowskiej komendy. Jak ustalili, podejrzani działając wspólnie, zawierali z operatorem umowy na usługi telekomunikacyjne. Na podstawie umów uzyskiwali drogie aparaty telefoniczne, w promocyjnej cenie. Z przyjętych zobowiązań nie wywiązywali się, a telefony sprzedawali.

W środę policjanci zatrzymali na gorącym uczynku troje podejrzanych. To 33-letni mieszkaniec powiatu rzeszowskiego, 39-letni mężczyzna i 19-letnia kobieta, oboje mieszkający w Rzeszowie.

Z ustaleń policjantów wynika, że 39-latek i 19-latka byli właścicielami kilku firm. Jednak z tych firm nie prowadziła faktycznej działalności gospodarczej. 33-latek, który był przedstawicielem operatora, zawierał z nimi umowy, mimo że miał świadomość, iż zobowiązania z nich wynikające nie będą regulowane. Proceder trwał od września 2017 roku i naraził operator a na straty niemal 800 tys. złotych. Funkcjonariusze odzyskali część wyłudzonych telefonów o wartości 36 tys. złotych.

Na podstawie zebranego materiału policjanci przedstawili zatrzymanym łącznie 78 zarzutów oszustwa. 39-latek usłyszał 39 zarzutów, 37 zarzutów przedstawiono 33-latkowi, a kobieta usłyszała 2 zarzuty. Sprawa ma charakter rozwojowy. Za oszustwo grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Zebrane materiały policjanci przekazali do Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie. Prokurator wystąpił z wnioskiem do sądu o zastosowanie wobec podejrzanych mężczyzn aresztu tymczasowego. Sąd Rejonowy w Rzeszowie przychylił się do wniosku prokuratora i w piątek zastosował wobec nich trzymiesięczny areszt tymczasowy.