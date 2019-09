115 km/h przez miejscowość – pirat drogowy wyeliminowany po zgłoszeniu na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa Data publikacji 05.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki zgłoszeniu naniesionemu na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego strzeleckiej komendy zatrzymali prawo jazdy kierowcy, który przekroczył dopuszczalną prędkość w terenie zabudowanym. 42-latek jechał 115 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do „pięćdziesiątki”.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie, dzięki któremu mieszkańcy mają możliwość w prosty sposób przekazać Policji informacje o miejscach i zdarzeniach, które mają wpływ na poczucie bezpieczeństwa. Pozwala na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Aby skorzystać z KMZB wystarczy komputer lub telefon z dostępem do Internetu. Po uruchomieniu aplikacji zaznaczamy miejsce na mapie, które nas interesuje oraz rodzaj zagrożenia. Do tej pory najczęściej zgłaszanymi zagrożeniami w powiecie strzelecko-drezdeneckim są m.in. przekroczenie „dowolnej prędkości”, „nieprawidłowe parkowanie”, czy „spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym”. Pamiętajmy jednak, że na KMZB dostępnych jest wiele więcej kategorii zagrożeń, które z punktu widzenia obywateli są bardzo ważne. Każdym zgłoszeniem zajmują się policjanci, którzy sprawdzają, czy rzeczywiście na wskazanym przez mieszkańców miejscu dochodzi do łamania prawa.

Tak było również w przypadku przekroczenia prędkości w miejscowości Zwierzyn na ul. Kościelnej. Weryfikacją zgłoszenia zajęli się mundurowi z drogówki. We wtorek (3 września) około godziny 19, już jeden z pierwszych pomiarów prędkości potwierdził zgłoszenie. Kierowca osobowego opla jechał 115 km/h w miejscu, gdzie powinien jechać z prędkością maksymalnie 50 km/h. Policjanci za nieodpowiedzialne zachowanie na drodze zatrzymali 42-latkowi prawo jazdy na trzy miesiące i ukarali go mandatem. To kolejne potwierdzenie, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa sprawdza się jako narzędzie, dzięki któremu mieszkańcy mają większy wpływ na bezpieczeństwo, a policjanci są w stanie jeszcze skuteczniej reagować na zagrożenia.

Pamiętajmy jednak, że w przypadku zagrożenia życia i zdrowia lub potrzeby pilnej interwencji Policji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępuje numeru alarmowego w takim przypadku należy dzwonić na numer alarmowy.

Źródło: mł. asp. Tomasz Bartos

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Kraj.