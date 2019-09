Policjanci z Radzionkowa uratowali kobietę Data publikacji 05.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Nie wiadomo jak potoczyłaby się historia 66-latki, gdyby nie pomoc policjantów. Sierż. szt. Arkadiusz Pacuda i post. Artur Roch ruszyli z pomocą chorującej na serce kobiecie, gdy zasłabła nad zalewem. Wczoraj stróże prawa otrzymali podziękowania od kobiety.

Wszystko wydarzyło się w połowie sierpnia br., gdy policjanci z Radzionkowa patrolowali Zalew Nakło-Chechło. W pewnym momencie wśród kilkudziesięciu osób, które w tym czasie przebywały nad zalewem, mundurowi zauważyli prowadzącą rower kobietę. Z każdym krokiem seniorka była coraz słabsza, aż w pewnym momencie zawisła na przydrożnym ogrodzeniu. Wyglądało jakby straciła przytomność. Na pomoc ruszyli tylko policjanci. Kiedy podbiegli do kobiety, osłabiona seniorka zdążyła im powiedzieć, że choruje na serce i w ostatnim czasie miała poważny zabieg. Policjanci natychmiast udzielili jej pierwszej pomocy i powiadomili pogotowie ratunkowe. Na miejscu pojawili się również ratownicy WOPR, którzy przynieśli ze sobą defibrylator. Do czasu przyjazdu karetki, stróże prawa cały czas monitorowali funkcje życiowe kobiety. Przybyli na miejsce ratownicy podjęli decyzję o przewiezieniu mieszkanki powiatu tarnogórskiego do szpitala. Powiedzieli policjantom, że gdyby nie ich szybka reakcja i pomoc, mogłoby dojść do zatrzymania akcji serca seniorki.

Wczoraj, 04.09.2019 r., na ręce Komendanta Komisariatu Policji w Radzionkowie trafił list od uratowanej 66-latki. Seniorka dziękuje w nim sierż. szt. Arkadiuszowi Pacudzie i post. Arturowi Roch za udzielenie jej pierwszej pomocy w chwili zasłabnięcia, ale również za zaangażowanie, profesjonalizm i wspaniałe podejście do człowieka.

(KWP w Katowicach / mw)