Wałbrzyscy policjanci uratowali życie zdesperowanemu młodemu mężczyźnie Data publikacji 05.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego komendy miejskiej w Wałbrzychu dzięki profesjonalnemu działaniu uratowali życie zdesperowanego mężczyzny, który chciał popełnić samobójstwo skacząc z okna. Został on przekazany pod opiekę lekarzy.

Wałbrzyscy funkcjonariusze kilka dni temu usłyszeli od dyżurnego jednostki o możliwej próbie samobójczej młodego mieszkańca miasta. Pilnie udali się więc na miejsce zgłoszenia i na drugim piętrze korytarza jednego z budynków zauważyli młodego chłopaka siedzącego na parapecie z nogami zwisającymi na zewnątrz. Funkcjonariusze niezwłocznie nawiązali rozmowę z desperatem, która trwała kilkadziesiąt minut. W tym samym momencie strażacy na wszelki wypadek rozłożyli skokochron pod budynkiem. Podczas próby negocjacji z mężczyzną, policjanci wykorzystując jego nieuwagę podjęli decyzję o dynamicznym wciągnięciu go do wnętrza budynku, co przyniosło pozytywny skutek.

Chłopakiem ostatecznie zajęli się specjaliści z Zespół Ratownictwa Medycznego, którzy przybyli na miejsce. Dzięki zdecydowanej reakcji policjantów po raz kolejny uratowane zostało ludzkie życie.

(KWP we Wrocławiu)