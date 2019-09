Niepełnosprawny 39-latek zaginął – odnaleźli go policjanci Data publikacji 05.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Zaginięcie niepełnosprawnego mężczyzny „postawiło na nogi” wszystkie patrole międzyrzeckiej Policji. 39-latek, z którym był utrudniony kontakt został odnaleziony przez policjantów z Międzyrzecza. Zdarzenie skończyło się szczęśliwie – mężczyzna cały i zdrowy został przekazany rodzinie.

Służba w Policji to przede wszystkim pomoc potrzebującym i zobowiązanie dane społeczeństwu, że w chwilach zagrożenia zdrowia i życia podjęte zostaną maksymalne siły i środki, niezbędne do udzielenia wsparcia i pomocy. Tak właśnie było w środowy wieczór (4 września), kiedy zaniepokojona rodzina powiadomiła dyżurnego międzyrzeckiej Policji o zaginięciu niepełnosprawnego mężczyzny. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że 39-latek wybrał się na przejażdżkę rowerową do pobliskiej miejscowości. Z rozmowy z matką mężczyzny wynikało, że odnalezienie go będzie znacznie utrudnione, ponieważ ma on problemy z komunikacją między ludźmi - jest skryty, zamknięty w sobie i bojaźliwy. Ponadto niedługo miał zapaść zmrok, przez co mógł stracić orientację w terenie. Na miejsce zostały skierowane wszystkie patrole obecne w służbie, które rozpoczęły przeszukiwanie miejsc, w których mężczyzna mógł przebywać. W poszukiwaniach pomagała również rodzina 39-latka. Jedynym kontaktem z zaginionym był telefon, jednak z uwagi na trudności z orientacją w terenie, nie potrafił on wskazać swojego miejsca pobytu, a bateria w telefonie była na wyczerpaniu. Po jakimś czasie mundurowym udało się zawęzić teren poszukiwań. Przeczesując lasy i pola, w zaroślach przy jednej z dróg gruntowych policjanci zauważyli poszukiwanego mężczyznę. 39-latek był przestraszony całą sytuacją, ale na szczęście nic mu się nie stało. Policjanci szybko przekazali mężczyznę pod opiekę rodziny.

Źródło: st. asp. Justyna Łętowska

Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu