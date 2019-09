Podpalili z zemsty, teraz posiedzą w areszcie Data publikacji 05.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wydziału kryminalnego ze Szczecinka zatrzymali dwóch młodych mężczyzn, którzy na jednym z osiedli bloków mieszkaniowych w klatce schodowej podpalili kilkoro drzwi wejściowych do mieszkań stwarzając w ten sposób zagrożenie dla życia lub zdrowia wielu osób. Z uwagi na charakter czynu i pobudki jakimi kierowali się zatrzymani mężczyźni najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.

Chęć zemsty na młodym mieszkańcu Szczecinka kierowała dwójką młodych mężczyzn w wieku 18 i 19 lat, którzy 24 sierpnia br. postanowili podpalić drzwi wejściowe do jego mieszkania. Trudności pojawiły się na samym początku. Choć sprawcy znali adres bloku i klatki schodowej, w której mieszkał mężczyzna, to nie wiedzieli, które drzwi są od jego mieszkania. W tym celu rozpoczynając od podpalenia drzwi wejściowych do klatki schodowej młodzi mężczyźni wybiórczo oblewali łatwopalną substancją wybrane przez siebie drzwi, a następnie podpalali je.

Podejrzani nie oszczędzili również rowerów pozostawionych na klatce schodowej, które też zostały przez nich podpalone.

Służby zostały zaalarmowana po tym jak jednego z mieszkańców obudził huk tłukącej się butelki upuszczonej przez jednego ze sprawców. Wezwana na miejsce grupa dochodzeniowo - śledcza do działania.

Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku potrzebowali kilka dni by ustalić tożsamość sprawców, a następnie ich zatrzymać i doprowadzić do jednostki.

Podejrzewani przyznali się do popełnionego czynu i złożyli w tej sprawie wyjaśnienia. W sumie usłyszeli 4 zarzuty dotyczące przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu oraz mieniu.

Pobudki jakimi kierowali się sprawcy oraz charakter popełnionego czynu, który stworzył bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia wielu mieszkańców czteropiętrowego bloku spowodowało, że policjanci wystąpili z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Wczoraj sąd zastosował wobec 18 i 19- latka 3-miesięczny areszt.

Za spowodowanie pożaru, który zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w wielkich rozmiarach mieszkańcom Szczecinka grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

asp. Anna Matys