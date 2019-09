Biała Podl.: Sierż. Marta Jakuszko na podium 10. Mistrzostw Polski Policjantów w biegu ulicznym Data publikacji 05.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Sierż. Marta Jakuszko z Komisariatu Policji w Terespolu stanęła na podium podczas 10. Mistrzostw Polski Policjantów w biegu ulicznym na 10 km. Impreza odbyła się w ostatni weekend wakacji w miejscowości Góra. Funkcjonariuszka uplasowała się na 2 miejscu w kategorii wiekowej K-30. Serdecznie gratulujemy sportowych wyników i życzymy kolejnych sukcesów.

Pod koniec sierpnia w miejscowości Góra (woj. dolnośląskie) odbył się 10. Bieg z Policją. Impreza miała charakter otwarty. Do wspólnej rywalizacji w biegu, na 10 kilometrów, na trasie wyznaczonej ulicami miasta, stanęli uczestnicy zawodów. W tym roku w biegu wystartowało ponad 250 biegaczy.



Impreza na stałe jest już wpisana do policyjnego kalendarza imprez sportowych. Patronat honorowy nad biegiem objęli Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Komendant Główny Policji.



W ramach Biegu rozegrane zostały 10. Mistrzostwa Polski Policjantów w biegu ulicznym na 10 km. W tym wydarzeniu sportowym Komendę Miejską Policji

w Białej Podlaskiej reprezentowała sierż. Marta Jakuszko, pełniąca na co dzień służbę w Komisariacie Policji w Terespolu.



Funkcjonariuszka stanęła na podium. W kategorii wiekowej K-30 zajęła drugie miejsce. Spośród wszystkich startujących policjantów uplasowała się na 26 pozycji w kat. OPEN, co w klasyfikacji indywidualnej kobiet dało jej 6 miejsce.



Serdecznie gratulujemy i życzymy naszej koleżance kolejnych sukcesów.

