Krasnystaw: Sprawca włamania wpadł dzięki śladom DNA Data publikacji 06.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Krasnegostawu ustalili sprawcę włamań do warsztatu mechanicznego oraz innego przedsiębiorstwa, do których doszło w grudniu 2017 roku. Pomocne przy tym były badania śladów DNA zabezpieczonych na miejscu zdarzenia. 51-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany na granicy w momencie, gdy próbował wjechać do Polski. Przy sobie miał przedmioty służące do włamań.

Krasnostawscy kryminalni wykonując czynności operacyjne ustalili sprawcę dwóch kradzieży z włamaniem, do których doszło w grudniu 2017 roku na terenie miasta. Sprawca pokonując zabezpieczenia warsztatu mechaniczno-wulkanizacyjnego dostał się do jego wnętrza, skąd zabrał sprzęt i narzędzia o wartości ponad 30 tys. zł. Tej samej nocy włamał się też do innego przedsiębiorstwa, gdzie jego łupem padły kolejne przedmioty.



Praca funkcjonariuszy doprowadziła do ustaleń, że sprawcą jest 51-letni obywatel Ukrainy. Przy jego ustaleniu, policjantom pomogły badania DNA śladów pozostawionych na miejscu. Policjanci rozpoczęli wówczas poszukiwania mężczyzny.



Przed kilkoma dniami sprawca tych przestepstw został zatrzymany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, kiedy próbował wjechać do Polski. Mundurowi znaleźli przy nim narzędzia służące do włamań.



Ponadto funkcjonariusze ustalili, że 52-latek dokonał także dwóch włamań na terenie Lublina. Mężczyzna został zatrzymany, a dziś Sąd zadecyduje o jego tymczasowym aresztowaniu.

Kodeks karny za kradzież z włamaniem przewiduje do karę do 10 lat pozbawienia wolności.



P.W.