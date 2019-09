"Łowca pedofilów" sam okazał się pedofilem Data publikacji 06.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Jak wiadomo każde działanie w sieci pozostawia ślad. Przekonał się o tym 31-letni pedofil, którego zatrzymali kryminalni z katowickiej komendy wojewódzkiej. Śledczy wpadli na trop mężczyzny 2 lata temu, w trakcie realizacji wielowątkowej sprawy pedofilii w internecie. Od tego czasu stróże prawa ustalali, kim jest mężczyzna i obserwowali jego poczynania w przestrzeni internetowej. Trop prowadził ich do Białegostoku, gdzie kilka dni temu go zatrzymali. Mężczyzna namawiał małoletnich do obcowania płciowego, a w swoim mieszkaniu przechowywał treści z pornografią dziecięcą. Co zaskakujące, od jakiegoś czasu sam działał jako tzw. „łowca pedofilów”.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali 31-letniego pedofila. Na trop mężczyzny kryminalni wpadli 2 lata temu przy realizacji wielowątkowej sprawy dotyczącej pornografii dziecięcej w internecie. W tej sprawie śledczy zatrzymali już kilka osób (o ważnym jej wątku pisaliśmy w 2017 roku).

Gromadząc materiał dowodowy obciążający dotychczasowych podejrzanych, stróże prawa natknęli się na pedofilską działalność jednego z internautów. Jego odnalezienie nie było początkowo łatwe, jednak śledczy nie dawali za wygraną. Skrupulatnie zbierali dowody i informacje niezbędne do zatrzymania mężczyzny. Trop prowadził ich do stolicy województwa podlaskiego. Efektem wielomiesięcznych czynności i ustaleń oraz współpracy z podlaskimi policjantami było zatrzymanie mężczyzny pod koniec sierpnia br. Śledczy z katowickiej komendy wojewódzkiej zatrzymali 31-latka w Białymstoku, gdzie aktualnie zamieszkiwał. Policjanci zabezpieczyli w jego mieszkaniu sprzęt komputerowy, kilkanaście dysków twardych płyty oraz telefony, na których przechowywał treści pornograficzne. Teraz przedmioty te zbada biegły. 31-latek usłyszał zarzuty sprowadzania, posiadania, przechowywania i rozpowszechniania w internecie treści z pornografią dziecięcą, a także składania małoletnim poniżej lat 15 propozycji obcowania płciowego i wykonania innych czynności seksualnych, w tym z udziałem zwierząt. Mężczyzna zmierzał do ich realizacji wielokrotnie namawiając przez internet małoletnich do obcowania płciowego. Jak się okazało, 31-latek od pewnego czasu działał na podlasiu jako tzw. „łowca pedofilów” próbując najprawdopodobniej odwrócić uwagę od swojej przestępczej działalności. Został on już tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Niewykluczone, że usłyszy kolejne zarzuty. Grozi mu do 15 lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa.