Zatrzymanie sprawcy włamań na terenie powiatów bocheńskiego i brzeskiego Data publikacji 06.09.2019 Policjanci z Bochni wykryli i zatrzymali włamywacza, który splądrował i zdemolował m.in. ośrodek zdrowia przy w Bochni. Zatrzymany mężczyzna ma na koncie 16 włamań i wiele kradzieży, których dokonywał na terenie powiatu bocheńskiego i brzeskiego. Suma strat spowodowanych kradzieżą i dewastacją mienia opiewa na kwotę blisko 119 tysięcy złotych. Sprawca to recydywista, któremu za dokonanie kolejnych włamań grozi kara wieloletniego więzienia.

W ubiegłym tygodniu bocheńscy kryminalni realizując czynności operacyjne ustalili a następnie zatrzymali mężczyznę odpowiedzialnego za liczne kradzieże i włamania do lokali firm i instytucji działających na terenie powiatu bocheńskiego i brzeskiego. Zatrzymany mężczyzna ma na koncie 16 włamań, w tym do zakładu opieki zdrowotnej w Bochni, a także do bocheńskiego oddziału uczelni wyższej. Łupem złodzieja był m.in. sprzęt elektroniczny (głównie laptopy, tablety, rzutniki multimedialne, kamery monitoringu wraz z rejestratorami), pieniądze, rower, a także wiele elementów drobnej elektroniki. Szkody szacowane na kwotę blisko 119 tysięcy złotych powstały nie tylko w skutek dokonywanych kradzieży, ale również dewastacyjnego działania sprawcy.

Na wniosek policji i prokuratury Sąd Rejonowy w Bochni aresztował na 3 miesiące 34-letniego mężczyznę podejrzanego o dokonanie 16 kradzieży z włamaniem. 34-latek to mieszkaniec powiatu limanowskiego, który do Bochni i Brzeska przyjeżdżał w celu dokonania włamań.

Przestępstwo kradzieży z włamaniem zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 10 lat, jednak z uwagi na to iż sprawca zatrzymany przez bocheńskich kryminalnych działał w recydywie sąd może zwiększyć wymiar kary do 15 lat.

Policjanci w trakcie prowadzonych czynności odzyskali większość skradzionych przedmiotów, które po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych zostaną zwrócone właścicielom.

(KWP w Krakowie / mw)