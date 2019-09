Podziękowanie bukietem kwiatów Data publikacji 06.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Podziękowania to jeden z najprzyjemniejszych momentów w naszej trudnej służbie, gdy pokrzywdzeni lub uczestnicy zdarzeń dostrzegają nasze zaangażowanie i empatyczne podejście do każdego człowieka, mówią zgodnie policjanci. W tym tygodniu na ręce dzielnicowej wpłynął bukiet kwiatów, podziękowanie od jednej z rodzin, której pomogła policjantka.

W czerwcu br do dzielnicowej suwalskiej komendy – sierż. Karoliny Golubiewskiej zgłosiła się mieszkanka Suwałk, która miała szereg problemów rodzinnych i mimo upływu czasu nie mogła ich rozwiązać i odzyskać spokoju. Dzielnicowa poświęciła kobiecie czas, wysłuchała ją, wskazała ewentualne rozwiązania oraz nawiązała kontakt z członkiem jej rodziny, po to, aby pomóc im się porozumieć. Starania dzielnicowej przyniosły wymierny efekt. W rodzinie udało się dojść do porozumienia. Kobieta i jej syn odzyskali spokój oraz poczucie bezpieczeństwa.

W tym tygodniu na ręce dzielnicowej wpłynął bukiet kwiatów, podziękowanie za pomoc, której policjantka udzieliła nadawcy tej niecodziennej przesyłki.

Takie akcenty to jeden z najprzyjemniejszych momentów naszej trudnej służby, gdy pokrzywdzeni lub uczestnicy zdarzeń dostrzegają nasze zaangażowanie i empatyczne podejście do każdego człowieka, mówią zgodnie policjanci.

(KWP w Białymstoku / mw)