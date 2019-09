Wracali z ćwiczeń wysokościowych - pomogli leżącemu na jezdni Data publikacji 06.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj 65-latek leżał na przejściu dla pieszych w centrum Radomia. Krwawił z głowy. Nikt nie zwracał na niego uwagi. Kierowcy omijali mężczyznę. Na szczęście tą ulicą wracali z ćwiczeń policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Radomiu oraz ratownik z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Radomiu. Od razu przystąpili do udzielania mężczyźnie pomocy.

To miał być normalny powrót z ćwiczeń wysokościowych, na których policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Radomiu podnoszą swoje umiejętności. Ćwiczenia jak zawsze były zabezpieczanie pod względem medycznym przez policyjnego ratownika z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Radomiu. W czasie wczorajszego powrotu do komendy, policyjny konwój zauważył z oddali mężczyznę leżącego na przejściu dla pieszych. Żaden kierowca nie zatrzymał się, by udzielić mu pomocy. Zrobili to dopiero policjanci.

Natychmiast zatrzymali samochody. Zabezpieczyli nimi miejsce zdarzenia i zaczęli udzielać pierwszej pomocy. Mężczyzna miał widoczną ranę głowy, z której obficie leciała krew. Kontakt z mężczyzną był utrudniony. Nie pamiętał co się z nim wydarzyło. Policjanci na miejsce wezwali karetkę, która zabrała 65-latka do szpitala. Po zdarzeniu policjanci wrócili do komendy.

ZP KWP