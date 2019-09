Ścinał zakręty, jechał na „czołówkę” – niebezpieczną jazdę skradzioną toyotą przerwali policjanci drogówki Data publikacji 06.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z sulęcińskiej drogówki podjęli pościg za kierowcą osobowej toyoty. Mężczyzna podczas ucieczki stwarzał rażące zagrożenie dla innych uczestników ruchu - „ścinał zakręty, wyprzedzał na skrzyżowaniu, jechał na tzw. „czołówkę” rozwijając niebezpieczną prędkość. Kierujący porzucił auto i uciekł do lasu. Został jednak szybko zatrzymany przez policjantów. Powodem jego nieodpowiedzialnego zachowania był fakt, że toyota, którą uciekał została skradziona w Niemczech. 24-latek został zatrzymany – grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

W czwartkowy poranek (5 września) policjanci sulęcińskiej drogówki zauważyli osobową Toyotę Auris, której kierowca na widok policyjnego radiowozu nagle przyśpieszył. Mundurowi postanowili sprawdzić, jaki był tego powód. Nadali sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania pojazdu. Mężczyzna siedzący za kierownicą nie reagował. Po przejechaniu kilkuset metrów wydawało się, że zmienił zdanie. Zjechał w zatoczkę autobusową, jednak po chwili dynamicznie ruszył, kontynuując ucieczkę. Kierujący stwarzał rażące zagrożenie dla innych użytkowników drogi - wyprzedzał na skrzyżowaniu oraz przejściu dla pieszych, „ścinał” zakręty, jechał na tzw. „czołówkę”, gnając z prędkością ponad 160 km/h. Na jednym z zakrętów nie zdołał opanować pojazdu i wjechał do przydrożnego rowu. Po przejechaniu kilkuset metrów, widząc, że policjanci są tuż za nim, porzucił pojazd i pieszo zaczął biec w kierunku lasu. W pewnym momencie przestał uciekać i zaczął szukać… grzybów. Kiedy mundurowi do niego dobiegli, udawał zaskoczonego całą sytuacją, oświadczając, że jest grzybiarzem i nie rozumie skąd całe zamieszanie. Mężczyzna zakończył „grzybobranie” z kajdankami na rękach. Po sprawdzeniu pojazdu w policyjnym systemie okazało się, że przypuszczenia mundurowych były trafne. Samochód został skradziony na terenie Niemiec kilka godzin wcześniej. Osobowa toyota użytkowana była najprawdopodobniej przez osobę niepełnosprawną, o czym świadczył wózek inwalidzki, który znajdował się w bagażniku. Dzięki czujności i doświadczeniu policjantów z sulęcińskiej drogówki, pojazd wart ponad 80 tysięcy złotych wraz z jego wyposażaniem wkrótce trafi do właściciela.

Zatrzymany 24-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego oczekuje w policyjnej celi na czynności procesowe, w tym postawienie zarzutów. Za rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego i nieodpowiedzialne zachowanie na drodze, kierowcy zatrzymano prawo jazdy. Mężczyźnie za niezatrzymanie się do policyjnej kontroli oraz paserstwo grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Źródło: sierż. Klaudia Richter

Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie