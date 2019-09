Płocka drogówka nie odpuszcza amatorom szybkiej jazdy - grupa "SPEED" w akcji Data publikacji 06.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj amatorzy szybkiej jazdy zatrzymani zostali przez funkcjonariuszy z policyjnej grupy "SPEED" z Płocka. Jeden z nich pędził z prędkością ponad 170 km/h. Kontrole zakończyły się wysokimi mandatami i zatrzymanym prawem jazdy.

Niejednokrotnie policjanci apelowali do uczestników ruchu drogowego o zdrowy rozsądek, kulturę jazdy, a w szczególności do kierowców o stosowanie się do obowiązując ograniczeń prędkości.

Kolejnym przykładem kierowcy, który nie wziął sobie do serca policyjnych porad był 20-latek, który wczoraj wieczorem pędził swoim audi po Moście Solidarności w Płocku z prędkością 175 km/h. Jego dalszą jazdę uniemożliwili płoccy policjanci z grupy ,,SPEED”, działającej od lipca na mazowieckich drogach. Kierowca został ukarany wysokim mandatem karnym, a na jego konto wpisanych zostało 10 pkt karnych.

Po kilkunastu minutach, tym razem na Trasie ks. J. Popiełuszki policjanci płockiej drogówki, zatrzymali kolejnego kierowcę, który zbagatelizował obowiązujące w terenie zabudowanym ograniczenie prędkości do 70 km/h. Za prędkość ponad dwukrotnie większą tj. 142 km/h, policjanci zatrzymali 29-latkowi prawo jazdy. Oczywiście i ten kierowca ukarany został przez mundurowych wysokim mandatem karnym.

Autor: mł. asp. Marta Lewandowska