Rozstrzygnięto konkurs na najlepszego dzielnicowego Opolszczyzny Data publikacji 06.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Asp. sztab. Piotr Jagoda-Turiański z Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach został zwycięzcą II etapu eliminacji Ogólnopolskich Zawodów dla Policjantów Dzielnicowych ,,Dzielnicowy Roku”. Z kolei najlepszym kierownikiem rewiru dzielnicowych został st. asp. Tomasz Skawiński z Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie. Zwycięzcy będą reprezentować Opolszczyznę w ogólnopolskim finale zawodów w Katowicach.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu, zakończył się II etap eliminacji Ogólnopolskich Zawodów dla Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku”. Również kierownicy rewirów dzielnicowych, rywalizowali o miano najlepszego z nich. Zawody dzielnicowych składały się z dwóch konkurencji – testu wiedzy oraz symulacji przyjęcia interesanta. Kierownicy musieli wykazać się swoją wiedzą rozwiązując test.

W eliminacjach udział wzięło 21 dzielnicowych z wszystkich Komend Powiatowych Policji naszego województwa oraz Komendy Miejskiej Policji w Opolu. To zwycięzcy pierwszego, powiatowego etapu zawodów. Natomiast dla 18 kierowników rewirów była to pierwsza część zawodów.

Dyplomy oraz nagrody zwycięzcom wręczyli Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Jarosław Kaleta oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu podinsp. Jacek Basik.

Zwycięzcą eliminacji został dzielnicowy asp. sztab. Piotr Jagoda-Turiański z Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach na drugim miejscu uplasował się sierż. sztab. Adam Geres z Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie. To oni będą reprezentować nasz garnizon w finale ogólnopolskim w Katowicach. Natomiast trzecie miejsce zajął sierż. sztab. Grzegorz Gorski z Komendy Powiatowej Policji w Nysie. Z kolei najlepszym kierownikiem okazał się st. asp. Tomasz Skawiński z komendy w Namysłowie, i to on pojedzie na finał do Szkoły Policji w Katowicach. Tuż za nim był st. asp. Mirosław Słomkowski z Olesna, na trzecim miejscu uplasował się mł. asp. Krystian Koza z KPP w Nysie.

Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy osiągniętych wyników. Na podkreślenie zasługuje postawa policjantów z Nysy i Namysłowa - na podium uplasowali się zarówno dzielnicowi jak i kierownicy z tych komend.