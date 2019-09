Brzeska jednostka otrzymała sztandar jako wyraz społecznego uznania Data publikacji 07.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj 6 września 2019 rok, to szczególny dzień dla policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Brzesku. Ta data już na zawsze zapisze się na kartach historii brzeskiej Policji. Z inicjatywy samorządowców ziemi brzeskiej jednostka otrzymała sztandar, który w imieniu Ministra SWiA wręczył Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk. Nadanie sztandaru w 100. rocznicę powstania Policji Państwowej to wyraz uznania za rzetelną i ofiarną służbę funkcjonariuszy Policji.

Dzisiejsze uroczystości odbyły się na Placu Kazimierza Wielkiego w Brzesku. Ceremonię poprzedziła msza święta w intencji środowiska policyjnego w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku, której przewodniczył tarnowski Biskup pomocniczy ks. Leszek Leszkiewicz.

Nadinsp. dr Krzysztof Pobuta Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie powitał zgromadzonych gości, wśród nich Józefę Szczurek-Żelazko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka, parlamentarzystów oraz przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, w tym Panią Poseł na Sejm RP Urszulę Augustyn, Senatora RP Zbigniewa Cichonia, Dyrektora Generalnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Szymona Strzelichowskiego, Radnego Województwa Małopolskiego Józefa Gawrona, wdowę po generale Marku Papale – Małgorzatę Papałę oraz Krystynę Oktawiec - wnuczkę bestialsko zamordowanego w Miednoje aspiranta Policji Państwowej Antoniego Rusina.

W ceremonii, oprócz kadry kierowniczej, policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Brzesku, udział wzięli komendanci miejscy i powiatowi województwa małopolskiego, byli komendanci powiatowi brzeskiej jednostki oraz funkcjonariusze innych służb mundurowych. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli instytucji współpracujących z brzeską Policją, duchowieństwa oraz mieszkańców.

Z inicjatywą nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Brzesku wystąpili samorządowcy ziemi brzeskiej zawiązując Komitet Honorowy Ufundowania Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Brzesku. W trakcie uroczystości odczytano Akt Nadania Sztandaru podpisany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zastępstwie przez Jarosława Zielińskiego Sekretarza Stanu oraz Akt Wręczenia Sztandaru.

Oficjalnego przekazania sztandaru na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Brzesku mł. insp. Bogusława Chmielarza dokonał Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, któremu towarzyszył Przewodniczący Komitetu Honorowego Ufundowania Sztandaru dla KPP w Brzesku Andrzej Potępa.

Uroczyste wręczenie sztandaru poprzedziło symboliczne wbicie w drzewiec gwoździ honorowych. Gwóźdź pamiątkowy 100. rocznicy powstania Policji Państwowej wbiła wnuczka bestialsko zamordowanego w Miednoje aspiranta Policji Państwowej Antoniego Rusina – Krystyna Oktawiec. Złożono również podpisy w księdze pamiątkowej sztandaru.

Szef brzeskich policjantów podziękował mieszkańcom i samorządowcom za docenienie naszej służby. My, policjanci Komendy Powiatowej Policji w Brzesku przyjmujemy sztandar

z honorem i dumą. Jest to dla nas wielkie wyróżnienie i zaszczyt. Będzie on nam przypominał słowa roty ślubowania: „strzec i chronić nawet z narażeniem życia…” – mówił mł. insp. Bogusław Chmielarz w swoim przemówieniu.

Uroczysty apel uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Karpackiego Oddziału Straży Granicznej wykonując pokaz musztry paradnej. Ceremonię zakończyła defilada z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, 1 Batalionu Czołgów z Żurawicy im. płk. Józefa Koczwary oraz pocztów sztandarowych komend miejskich i powiatowych regionu.