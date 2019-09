Zmasowane działania CBŚP, SG i KAS wymierzone w przestępczość akcyzową Data publikacji 09.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Zlikwidowane 3 fabryki nielegalnych papierosów, na terenie 3 województw to efekt akcji przeprowadzonych przez CBŚP, SG i KAS. Przejęto blisko 10 mln gotowych papierosów oraz prawie 10 ton tytoniu, zabezpieczono także specjalistyczne maszyny służące do produkcji i pakowania papierosów. Tylko jedna z zabezpieczonych maszyn mogła dziennie wyprodukować milion papierosów. Łącznie zatrzymano 18 osób, które odpowiedzą za nielegalną produkcję wyrobów akcyzowych. Sprawy nadzorują Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowe w Głogowie i Grodzisku Maz.

Na początku września Centralne Biuro Śledcze Policji przeprowadziło trzy akcje wymierzone w przestępczość akcyzową. Jedno z działań zrealizowano ze Strażą Graniczną. We wszystkich akcjach brali również udział funkcjonariusze z Krajowej Administracji Skarbowej. Kilkudziesięciu funkcjonariuszy służb weszło na ustalone obiekty i zlikwidowało linie produkcyjne, a także zatrzymało podejrzanych. Przejęto również profesjonalne maszyny, gotowe nieopodatkowane papierosy i inne wyroby tytoniowe.

Pierwszą akcję przeprowadzili funkcjonariusze CBŚP zwalczający zorganizowaną przestępczość ekonomiczną wraz z Nadodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej z Placówką w Tuplicach i Dolnośląskim Urzędem Celno-Skarbowym. W powiecie polkowickim odkryli kompletną linię z profesjonalnymi maszynami służącymi do produkcji papierosów oraz ich pakowania. Na miejscu zatrzymano osiem osób, dwóch Polaków i sześciu obcokrajowców. Natomiast w Lubinie funkcjonariusze weszli do magazynu z nielegalnymi papierosami, gdzie zatrzymano dwóch kolejnych mężczyzn, jak się okazało obywateli Polski. Na innej posesji funkcjonariusze odkryli samochód wypełniony nielegalnymi papierosami. Łącznie w wyniku tej akcji służby przejęły blisko 10 milionów sztuk papierosów, 7 ton krajanki tytoniowej i suszu tytoniowego oraz zatrzymały 10 osób. W tym wypadku narażenie na uszczuplenia Skarbu Państwa zostało wyliczone na nawet 17 milionów złotych. Papierosy były oznaczone logiem jednej ze znanych zagranicznych marek tytoniowych. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, produkcji wyrobów tytoniowych bez wymaganego wpisu do rejestrów i popełnienia przestępstwa skarbowego. Podejrzanym grozić może kara 5 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna. Nadzór nad sprawą ma Prokuratura Rejonowa w Głogowie.

Następne działania przeprowadzili policjanci toruńskiego wydziału Zarządu w Bydgoszczy CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu, którzy weszli na jedną z nieruchomości na terenie województwa mazowieckiego. W akcji brało udział blisko trzydziestu funkcjonariuszy. W hali, w której miał znajdować się warsztat naprawy obrabiarek, odkryli kompletną, profesjonalną linię do produkcji papierosów, w tym maszynę o wydajności produkcyjnej od kilkuset tysięcy do miliona papierosów dziennie, a także przemysłowy agregat prądotwórczy, pompy, filtry i separatory pyłów. Zabezpieczono również prawie 420 tysięcy gotowych papierosów i niespełna półtorej tony krajanki tytoniowej oraz surowce służące do produkcji papierosów. Na miejscu zatrzymano 3 mężczyzn w wieku od 31 do 52 lat, których rola w procederze będzie szczegółowo ustalana. W tym wypadku narażenie na uszczuplenia podatkowe służby szacują na prawie 2 miliony złotych. Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim.

Kolejną akcję zrealizowali policjanci gorzowskiego zarządu CBŚP wraz z Lubuskim Urzędem Celno-Skarbowym. Działania przeprowadzono w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie na terenie jednej z hal po dawnym zakładzie produkcji spożywczej, funkcjonariusze odkryli nielegalną fabrykę papierosów. Wewnątrz budynku zatrzymano 5 mężczyzn, dwóch Polaków i trzech obcokrajowców. Przejęto także profesjonalną maszynę do produkcji papierosów oraz blisko 60 tysięcy gotowych papierosów i ok. 2 tony krajanki tytoniowej. Zabezpieczono również materiały służące do produkcji wyrobów tytoniowych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także o charakterze karnoskarbowym. W tym przypadku narażenie na uszczuplenia podatkowe służby szacują na prawie 2 miliony złotych. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim.

Łącznie w wyniku przeprowadzenia zmasowanych działań na obszarze 3 województw, zlikwidowano 3 fabryki nielegalnych papierosów przejmując przy tym profesjonalne i kompletne linie produkcyjne, składające się ze specjalistycznych, zaawansowanych maszyn oraz zatrzymano 18 osób. Ponadto przejęto ponad 10 milionów już gotowych papierosów oraz ponad 10 ton krajanki tytoniowej i suszu tytoniowego, ale także, co warto podkreślić, dzięki tym operacjom z udziałem policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji, uniemożliwiono dalszą produkcję nieopodatkowanych papierosów w tych miejscach. Łączne narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenia podatkowe szacowane są na 21 milionów złotych.

Zespół Prasowy CBŚP

