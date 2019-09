Kolejne zatrzymania w sprawie wyłudzeń o wartości ponad 1,2 mln zł. na szkodę blisko 200 klientów jednego z banków Data publikacji 09.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej na co dzień zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości ustalili i zatrzymali w wyniku czynności operacyjnych kolejne dwie osoby podejrzane o udział w procederze polegającym na wysyłaniu fałszywych powiadomień do klientów jednego z banków, dzięki którym sprawcy uzyskiwali dane dostępowe do ich kont, z których następnie wyprowadzane były środki pieniężne. W tej sprawie policjanci zatrzymali do tej pory cztery osoby. Wobec zatrzymanych w ostatnich dniach dwóch mężczyzn sąd zastosował już tymczasowy areszt.

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w wyniku działań operacyjnych zatrzymali 33 i 35-latka, podejrzanych o udział w grupie, która ma na swoim koncie szereg wyłudzeń na szkodę klientów jednego z banków. Jak wynika z przeprowadzonych w tej sprawie ustaleń, mężczyźni zamieszani byli w proceder polegający na wysyłaniu do różnych osób fałszywych powiadomień, dzięki którym sprawcy uzyskiwali dostęp do ich kont bankowych, skąd następnie wyprowadzali środki pieniężne, przeprowadzając nieuprawnione transakcje. Ofiarami oszustów padło blisko 200 osób. Straty powstałe w tej sprawie oszacowane zostały na kwotę ponad 1,2 mln złotych na szkodę banku oraz jego klientów.

Wobec 33 i 35-latka sąd na podstawie zgromadzonych materiałów zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu. W tej sprawie funkcjonariusze do chwili obecnej zatrzymali cztery osoby. Obecnie nadal wyjaśniane są okoliczności związane z procederem. Nie wykluczone są dalsze zatrzymania. Za przestępstwo oszustwa grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci przypominają:

nigdy nie otwierajmy wiadomości mailowych od nieznanych nadawców, póki ich nie zweryfikujemy;

nie klikajmy w linki oraz załączniki do podejrzanych maili, które przysłane zostały na naszą skrzynkę:

zanim wpiszemy login i hasło logując się do bankowości internetowej, upewnijmy się, że jesteśmy na właściwej stronie logowania.

(KWP we Wrocławiu / kp)